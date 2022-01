La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó este miércoles el uso de cuatro autotest de Covid-19 para que puedan ser vendidos de manera exclusiva por las farmacias. Se trata de los dispositivos fabricados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

El resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el testeo, según precisaron de la Anmat. Los mismos podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados.

La decisión se tomó en base a la documentación presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia.

Desde la Anmat aclararon que «estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo».

Desde dicha entidad también remarcaron que «si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección».

Cuáles son los autotest aprobados en Argentina

Según el comunicado difundido este miércoles por la Anmat, los autotest aprobados para su venta en farmacias en la Argentina son:

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag)

WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing

Los mismos son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes. A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en estos se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según las especificaciones.