Mariana Moreno, víctima de violencia de genero, decidió denunciar pública y judicialmente a su marido y padre de su bebé, después de recibir una brutal golpiza el pasado 2 de enero.

Con el temor de que la justicia no actúe, la mujer oriunda de Caleta Olivia decidió compartir la imagen de la agresión física que recibió por parte de su pareja. Luego, realizó la denuncia ante la justicia de Santa Cruz.

El agresor fue identificado como Ariel Romero, de 41 años, y fue acusado por violencia física y psicológica. «Llevamos 4 años en pareja, siempre fue violento, me golpeaba estando embarazada. Llegaba borracho y me maltrataba y me golpeaba adelante del nene», comentó la mujer.

«Actualmente tiene una prohibición de acercamiento y quiero pedir en la justicia que le coloquen la tobillera para evitar que esto se repita», agregó. El hombre ya había sido detenido por violencia, aunque siempre «pedía perdón» y terminaba volviendo a su casa. «Esta vez lo hago público porque estoy cansada de la manipulación», concluyó la víctima.