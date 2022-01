El pase sanitario será obligatorio en La Pampa desde sábado 1° de enero, aunque las autoridades prefieren ir de a poco: la intención es que, al menos inicialmente, no sea un mecanismo compulsivo y se invite a la gente a vacunarse contra el coronavirus.

El “pase” implica el pedido de un esquema completo de vacunación Covid-19 a toda persona, a partir de los 13 años de edad, para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico.

Se busca promover que todas las personas completen sus esquemas de vacunación y se reduzcan los riesgos de internaciones y la mortalidad.

Las actividades definidas para la acreditación del pase son los siguientes: asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados; salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares; y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

¿Cómo se implementará? “En La Pampa hemos optado por generar mecanismos que no sean compulsivos, cuya razón de ser no resulte una imposición sino un mecanismo para generar conciencia entre los no vacunados y los empresarios pampeanos, porque está en juego cada emprendimiento comercial”, dijo Marcelo Pedehontaá, secretario de Trabajo. “La primera vez que un pampeano sin vacunar llegue al boliche, bar o restaurante, podrá ingresar y será invitado a vacunarse. Pero en la segunda oportunidad, ya no podrá entrar sin, al menos, la primera dosis”, dijo.

La aplicación de telefonía celular Cuidar es la herramienta digital desde donde se puede acceder al pase sanitario, pero que también incluirá nuevas funciones como un auto test sobre síntomas vinculados al coronavirus.

¿Cómo accedo al pase sanitario?

Si tenés instalada la app Cuidar se accede desde el menú principal, opción “Información de salud”. No requiere tramitación.

Si no tenés instalada la app, debes descargar Cuidar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS, en argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus

Al ingresar a “Cuidar”, te deberás registrar con DNI y número de trámite. Luego la app solicitará realizar un autodiagnóstico de síntomas.

Podrás acceder al menú principal de la aplicación, donde encontrarás la sección “Información de Salud” allí obtendrá su estado de vacunación.

¿Qué hago si no puedo instalar o usar la app Cuidar?

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado en formato papel y/o formato digital (Mi Argentina) expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

Si las y los ciudadanos necesitan realizar una consulta o tienen algún inconveniente, pueden ingresar a argentina.gob.ar/ayuda-cuidar

Fuente: Diario textual