Maira Sánchez, futbolista de Rosario Central, denunció en sus redes sociales que la entrenadora, Roxana Vallejos, le anunció que no continuará siendo parte del plantel profesional por haber besado a una compañera de equipo.

«El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?», expuso la defensora en la publicación que realizó en Instagram.

Desde el club, sin embargo, afirman que la salida de la futbolista se debe a cuestiones deportivas .“Cuando se decidieron las desvinculaciones fueron todas por motivos deportivos”, afirmó Carla Facchiano, vocal y responsable política del fútbol femenino de Central. En tanto que desde la Secretaría de Género se confirmó que estaban al tanto del tema y que “estamos trabajando en eso”.

El INADI, por su parte, ya se pronunció al respecto manifestando la preocupación por el caso y observando que pudieron no haberse tomado las medidas necesarias en tiempo y forma.

“El INADI Santa Fe manifiesta su preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro Organismo por las jugadoras de fútbol de la primera división femenina del Club Atlético Rosario Central. Los hechos denunciados, habían sucedido durante el último año y fueron puestos en conocimiento de las autoridades del mencionado Club, como así también se solicitó la intervención de las áreas de genero de dicha institución. Según el relato de las jugadoras, ninguna de esas intervenciones tuvo algún efecto positivo. En ese sentido, La labor de las deportistas argentinas generalmente encuentra obstáculos puestos por dirigentes varones que en muchos casos no se muestran permeables a los avances de la igualdad de género, ya que siguen viendo el deporte como un ámbito exclusivamente masculino. En ese marco ideológico, no sorprende que los reclamos y demandas sean desestimados o contemplados a medias”, expresó la entidad.

El posteo completo de Maira

«Hoy debo despedirme del club Rosario Central.

De estos colores que amo desde la cuna, que orgullosa y respetuosamente defendí por 6 años. Me llevo mucho aprendizaje, muchas amigas y recuerdos increíbles porque acá pude cumplir mi sueño.

Por motivos extra futbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta.

El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel «profesional» por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera.

A dónde está la Secretaría de género?

A dónde están las personas que defienden nuestros derechos?

Por qué no se me valora cómo deportista?

Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?

Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importante, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central.

Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina.

Eternamente agradecida a las personas que siempre me apoyaron.

Que viva el FÚTBOL Y CENTRAL .»

Fuente: TyC Sports