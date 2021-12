Dos encuestas concluidas esta semana -una a nivel nacional y otra en la provincia de Buenos Aires- arrojaron un resultado similar: alrededor del 70% de los encuestados se mostró a favor de la implementación del pase sanitario ante el incesante avance de los contagios por las nuevas variantes de coronavirus. Este pase, que ya funciona en la provincia de Buenos Aires y que a partir del 1º de enero será obligatorio en todo el país aunque sólo para el ingreso a boliches y eventos masivos, aparece como una medida de cuidado clave, en especial luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que por ahora no hay en estudio nuevas medidas de restricción como las aplicadas en los peores meses de la pandemia.

El pase sanitario es una disposición que ya se aplica en varias partes del mundo y permite conocer si la persona está vacunada y con cuántas dosis. Aquí, además de Buenos Aires, ya la adoptaron Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones, que la pusieron como requisito para participar de eventos de más de mil personas pero también para realizar trámites en organismos públicos e ingresar a lugares cerrados como restaurantes y bares. Desde sectores de Juntos por el Cambio, y libertarios salieron a impugnarla tildándolo de anticonstitucional porque supuestamente restringe derechos y libertades.

Ante el súbito crecimiento de contagios en los últimos días, dos consultoras salieron a medir el grado de apoyo a la medida. A nivel nacional, el sondeo realizado por Zuban Córdoba y Asociados mostró que quienes están «muy a favor» alcanzaban el 52,6% y «algo a favor» el 16,7%, llegando la suma de ambos al 69,3% de respaldo al pase sanitario. Coincidentemente, Proyección Consultores exhibió que quienes están «muy a favor» del pase en la provincia de Buenos Aires eran el 45,9% de los consultados mientras que quienes simplemente se mostraban «de acuerdo» sumaban otro 25,5%, con lo que el porcentaje total escalaba hasta el 71,4%. En este sondeo bonaerense, quienes se mostraron en contra el pase no alcanzaron ni el 18%. A nivel nacional, el rechazo fue un poco más elevado.

Uno de los objetivos del pase sanitario es obligar a vacunarse a las personas que todavía no lo hicieron. La reacción fue clara en el caso de Tucumán, la primera provincia en implementarlo a partir del 1º de diciembre, donde se pasó de un promedio de 8 mil vacunados a 20 mil por día, más que el doble. El fenómeno tuvo su réplica en la provincia de Buenos Aires, incluso a mayor escala ya que se triplicaron los vacunados. Esto le genera un nuevo conflicto ideológico a la oposición de derecha, que busca en público mostrar un equilibrio imposible entre las medidas de prevención y posiciones libertarias. «El beneficio de la medida no es significativo», aseguró días atrás el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para justificar que no pusieran en práctica una medida similar a la adoptada por la Provincia y así mantener la lógica del AMBA, como se hizo durante los momentos críticos de la pandemia. No obstante, aclaró que la Ciudad se acoplará al pase sanitario nacional cuando comience a funcionar.

Cómo seguir

En verdad, así como está pensado, el pase sanitario que comenzará a funcionar a nivel nacional en forma obligatoria a partir del primer día de 2022 no modifica las medidas que están vigentes dado que la vacunación ya es exigible para los eventos masivos. Pero con el pase se volverá más sencillo el control y la exigencia de obligatoriedad. Será una respuesta para un momento crítico.

En un breve contacto con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el Presidente reconoció la preocupación por la suba de contagios. «A todos nos preocupa, porque quisiéramos no tenerlo. Pero en la medida en que nos vacunemos todo va a ser más fácil de llevar», respondió a una consulta y negó que haya en carpeta algún tipo de restricción. “Hemos hecho todos un gran esfuerzo y le doy las gracias a cada argentino y argentina. Fueron dos años muy difíciles, que afrontamos todos como pudimos. Hicimos todos un gran esfuerzo, si el problema de los nuevos contagios no es tan grave es porque los argentinos tuvieron la responsabilidad de vacunarse”, agregó.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezará este miércoles una reunión del Consejo Federal de Salud para hablar de la nueva situación epidemiológica y del avance de la campaña de vacunación. El Gobierno tiene las esperanzas puestas en que el inicio de las vacaciones y el fin de las aglomeraciones urbanas sirva para bajar la cantidad de casos y llegar en una situación controlada al inicio del otoño.

«Está claro que diciembre es el peor escenario, por las fiestas y las reuniones de fin de año. Pero no podemos bajar la guardia y dar por hecho que no se van a tomar medidas porque la gente está cansada. Si se deben tomar medidas habrá que hacerlo aunque a la gente no le guste», comentaba un especialista que suele ser consultado por el Gobierno. Y no sólo en cuanto a restricciones. El médico y senador tucumano Pablo Yedlin incluso planteó la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación. «Es una cuestión de tiempo, la vacuna contra el Covid va a ser obligatoria como todas las demás del calendario», afirmó.

En el gobierno bonaerense comentaban que confiaban en el poder persuasivo del pase sanitario, que comenzarán a aplicar con mayor énfasis. En un relevo realizado esta semana en La Plata por el ministerio de Salud que encabeza Nicolás Kreplak detectaron que el 90% de bares y restaurantes no exigía el pase para ingresar al establecimiento. Las autoridades advirtieron que la próxima vez comenzarían a aplicar multas, paso que por ahora evitaron dar.