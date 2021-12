El abogado José Mario Aguerrido aseveró que a las dos mujeres acusadas les cabe la misma responsabilidad en la muerte del niño de cinco años. Pidió un protocolo de intervención en el sistema de salud ante niños violentados y aseveró que “fallaron algunos funcionarios”.

José Mario Aguerrido participó ayer de la marcha por justicia para Lucio Dupuy de la que participaron sus abuelos. El abogado rescató que “los fiscales están trabajando muy bien, pero aunque parezca fácil, va a ser complejo llegar a la conclusión que impulsamos de la querella. Va a ver que hacer una especie de historial y de perfil para llegar a la conclusión de que es un homicidio agravado por una cuestión de odio de género”.

“No me preocupa si estuvo o no estuvo porque es responsable, haya estado o no estado cuando lo golpearon, De todas maneras estaría en condiciones de afirmarte que la madre también estaba. La madre tenía una obligación de garantía respecto de la integridad física de su hijo, sea porque ella lo golpeara, o lo hiciera su pareja de manera permanente”, dijo a este diario.

Respecto de los años de prisión que podrían caberle a Abigaíl Paéz y Magalí Espósito, detenidas desde el mismo momento de la muerte de Lucio, agregó que “la perpetua es perpetua, si cumplen algunas condiciones, pueden salir antes, a los 25 años. Entiendo que en el derecho argentino no existen las prisiones perpetuas, excepto del caso de Robledo Puccio, pero para acceder a un beneficio va a depender del tratamiento carcelario”,

Pabellón

Aguerrido adelantó que “el viernes el TIP resolvió que la cuestión de compartir un pabellón no era admisible para plantear un recurso. Podemos estar de acuerdo o no, pero la máxima sanción que existe para una persona es la prisión preventiva. La prohibición de contacto es una medida sustitutiva. Cuando se formalizó la causa, nosotros todavía no interveníamos como querellantes, se tendría que haber insistido en la cuestión”, dijo.

“De todas maneras que permanezcan en un mismo lugar de detención no significa nada porque cualquier cosa que ellas quieran armar la van a tener que probar, y hoy por hoy no se me ocurre una prueba que las pueda desligar a las dos de una eventualidad de una perpetua”, resaltó.

– ¿Hubo una falla del estado, algo que no funcionó?

– Lo que no funcionó fueron las alarmas que se generan en la salud pública. En La Pampa tenemos un protocolo por abuso sexual, pero no tenemos un protocolo por violencia doméstica o familiar. Eso es algo que La Pampa se debe, para que desde la salud pública se llegue a establecer esta violencia familiar. Se ve que pensaron que la única forma de violencia era la sexual y no pensaron en la doméstica.

– ¿Hay responsabilidad del estado?

– No podemos hablar de responsabilidad del estado, tenemos que hablar de responsabilidad de algunos funcionarios. En principio vamos a apuntar al sistema de salud. Nos vamos a encontrar con que los médicos van a decir que no pensaban que era una situación de violencia doméstica. Un país que no protege a la niñez, no tiene futuro. Se tiene que establecer un protocolo de actuación en el que quede claro que cualquier chico que entre traumatizado a un instituto de salud pública o privada, tiene que generar una intervención inmediata a minoridad, para que determine si es producto de una accidente o de violencia.

Lucio ingresaba de manera reiterada al sistema de salud. Le quiebran un dedo en diciembre y en marzo entra otra vez con desde dedo deformado por falta de atención. Ese hecho ameritaba una intervención, ya sea por maltrato o por abandono de persona. El sistema de salud no detectó que este nene entraba desde diciembre traumatizado. No sé si hay responsabilidad del estado, si de algunos funcionarios. Si no se opera una alarma desde el sistema de salud, no se puede iniciar una intervención desde el estado. Lo de la jueza de pico es distinto porque no garantizó el interés superior del niño.

Fuente: Plan B Noticias