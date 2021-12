El gobierno provincial acusó a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de que “no quiere negociar sino imponer”, y desmintió los dichos en el sentido de que el Ministerio de Salud y el SEMPRE se niegan al diálogo.

“Tienen de rehenes a las personas afiliadas a las obras sociales”, acusó el subsecretario de Salud Gustavo Vera, en respuesta al ginecólogo Nicolás Muñoz, quien en declaraciones periodísticas afirmó que la otra parte se negaba a convocar a un encuentro para la búsqueda de consenso.

Muñoz dijo que se enviaron notas “en más de una oportunidad donde solicitamos el pedido de una reunión, puntualmente con SEMPRE, pero ninguna fue respondida, todavía seguimos esperando”.

Vera dijo que “es mentira” que no se los llamó a negociar. “Hubo una reunión en la que no cumplieron la palabra”, acusó. Salud puso como condición que no se les cobrara a las personas que tenían su obra social y los profesionales dijeron que tenían que consultar a la Asociación. Después, el ministro Mario Kohan le pidió al SEMPRE un cronograma de reuniones y la fijación de puntos. “Kohan lo llamó cinco veces al doctor Muñoz, soy testigo, y el doctor Muñoz nunca lo atendió, mandó un wasap y nunca más llamó”, aseveró el subsecretario.

Muñoz dijo que “si la propuesta es ‘nada’, lamentablemente tenemos que seguir trabajando bajo las mismas condiciones, es decir, de manera particular hasta tanto y en cuanto no podamos tener alguna reunión concreta con las distintas obras sociales”.

Vera contrarió: “Desmentimos rotundamente que el gobierno de la provincia no quiera dialogar. Faltan a la verdad. Igual estamos dispuestos a intermediar para que el diálogo se pueda realizar, pero el que no quiere dialogar es este sector de profesionales que tienen de rehenes a los afiliados, cobran cifras astronómicas para ciertos estudios y ni siquiera contemplan que estamos en una pandemia”. “Quieren imponer, no negociar”, añadió el funcionario.

Muñoz admitió que no quieren una negociación que incluya al SEMPRE, a las prepagas y a las obras sindicales porque no son lo mismo. “Nos piden a nosotros que vayamos de manera individual a reunirnos con 30 o 40 personas y firmemos algo pero sin saber qué era. La propuesta concreta de ellos hasta ahora es traer médicos de afuera, pero de poder sentarnos a dialogar por ahora nada”, lamentó.

“Acá en La Pampa hay muy buen recurso humano y podemos brindar una muy buena calidad de atención, no hace falta ir a buscarla afuera, porque a su vez hay que pensar en quiénes van a traer. Me parece que esa no es la solución”, advirtió.

Fuente: El Diario