El joven subió a las redes sociales (Facebook) varias fotos que muestran hematomas en diversas partes de su cuerpo, en especial en ambas zonas intercostales. «Así quedé luego de ser arrestado por discutir con efectivos policiales», dijo.

«Quiero aclarar un poco la situación que me tocó pasar. Lo hago para que no vuelva a pasar, ya que es de repetidas veces que esto ocurra en nuestra localidad de Doblas», agregó.

Verón hizo un mea culpa y pidió disculpas. «Entiendo que esto me pasó por desacato a la autoridad, por hablar de más, por faltar el respeto, por salir del patrullero esposado. Entiendo todo y pido disculpas también por eso. Sé que no debería hacerlo, ni yo, ni nadie», reflexionó.

«Pero lo que no está bien es esto (ser golpeado). No debería pasar tantas veces como pasa acá. Llegar a que te peguen de esta manera. No tendríamos que recibir una paliza tal, estando esposado, ya bajo arresto. Solo pido perdón por mi accionar, y que no vuelvan a pegarle a nadie más. Solo eso pido», agregó.

«Me pegó».

Ayer, Verón habló con este medio y contó su vivencia. Aseguró que la situación decantó poco después de las 4 de la madrugada en inmediaciones del club Independiente donde él y la familia asistieron a un baile de egresados.

«Me avisan que un familiar se había accidentado en inmediaciones de las vías y fui a pedirle a la policía que estaba de consigna en ese evento que protegieran el auto. Había unos seis policías y reconozco que les levanté la voz, sin insultar ni agredir, pero me fui de boca», relató.

«En un momento me demoran, me ponen las esposas con las manos atrás y me suben al patrullero. Ahí me desesperé, alguien me abrió la puerta y salí corriendo. Hice 100 metros y me metí a un baldío donde el policía que me seguía me agarró, me tiró al piso, me puso la rodilla en la espalda y me pegó trompadas en el cuerpo. Se juntó gente enseguida que le gritaba al policía que deje de pegarme. Después me llevaron a la comisaría pero ahí nadie me tocó», agregó.

«A las cinco horas vino la médica del hospital, Mariela Olmedo, a revisarme, solo me miró la cara y las manos donde tenía rastros de las esposas. Pero ni me miró el cuerpo donde tenía los golpes, ni nada más. Realmente me pegaron en forma innecesaria, así como estaba -esposado- no era peligroso para nadie, corrí de miedo», afirmó.

«Hay una causa».

El comisario Obholz le dio a este diario la versión policial. «Hay una causa por resistencia a la autoridad que instruyó el jefe de subcomisaría de Doblas, oficial Jonathan Arrieta, y que tramita el fiscal Andrés Torino de la cual no puedo pormenorizar los hechos. Sí sé que siempre en estos casos hay discrepancias entre las versiones de uno u otro lado», señaló.

Cuando le impusimos de que en las redes sociales Verón publicó fotos en las que se ven claramente lesiones en su cuerpo, abogó que «la médica del hospital de Doblas certificó solo lesiones de las esposas en las muñecas, es todo lo que puedo decir», concluyó el jefe policial.

Fuente: La Arena