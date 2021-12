La defensora Silvina Blanco opinó que se debe «clarificar la imputación» de su representada, (que actualmente es ‘homicidio simple’), y adelantó que probablemente la fiscalía va a recalificar el hecho. «La acusación es bastante vaga y difusa – prosiguió – y por lo que tengo entendido van a ampliar la imputación a homicidio clasificado».

Uno de los fundamentos que esgrima la letrada es contra la autopsia realizada por el médico forense Juan Carlos Toulouse, la cual «habla de una situación de maltrato y de golpes no especificados puntualmente que habrían producido una hemorragia y demás. También se menciona un golpe en la cabeza como un posible desencadenante de la muerte, pero está todo poco especificado», argumentó Blanco. «La pericia habla de una situación de maltrato q termina en muerte, pero esto no fue aun traducido a la imputación: en definitiva, no está dicho cómo murió».

Según explicó la letrada, entre las posibilidades que se podrían barajar desde la fiscalía para la nueva acusación podrían ser las de «homicidio clasificado por el vínculo, por ensañamiento y alevosía o por venganza transversal»

Sin declarar.

Respecto a la estrategia a seguir con su defendida, Blanco afirmó que está esperando a tener todas las cartas sobre la mesa: «todavía no tengo un hecho definido», dijo, y agregó que «el homicidio de una persona no es técnicamente una acusación, se tiene que decir ‘como fue asesinada'». Asimismo, deslizó que posiblemente Abigail no declararía hasta que comience el juicio.

Durante las primeras horas transcurridas luego del crimen, la defensora Silvina Blanco Gómez se entrevistó con las dos supuestas homicidas, pero «por unas declaraciones que hizo Magdalena Espósito Valenti (la madre de Lucio) pedí la intervención de Pablo De Biasi (otro defensor oficial), que tuvo la misma mirada que yo respecto a representarlas por separado», sostuvo la letrada, la cual termino asumiendo la defensa de Páez.

Actualmente las dos presuntas homicidas comparten el mismo pabellón de la Penitenciaria de San Luis, junto a una tercer mujer acusada «por un hecho similar», según explicó Blanco. «Están en un ala donde hay tres celdas individuales que permanecen abiertas durante el día y se cierran a la noche. Ellas comparten un espacio común entre las celdas», concluyó.

Continuan las pericias.

Por el momento no hay novedades respecto a los peritajes realizados. Según trascendidos, se realizan investigaciones sobre los teléfonos de las imputadas y también tests psicológicos sobre ellas. Además se esperan los resultados de los análisis de ADN que se hicieron sobre varios elementos secuestrados dentro de la casa y sobre muestras que se extrajeron del cuerpo del niño. Entre estos elementos está un cinturón que podría haber sido utilizado para atacarlo. Según explicó la abogada a este medio, en caso que se encuentren rastros de ADN de Lucio en el cinturón se podría probar q el niño fue golpeado con ese objeto.

Fuente: La Arena