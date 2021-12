Argentina fue uno de los pocos países de Latinoamérica que registró superávit en sus cuentas corrientes en el tercer trimestre del 2021: el mismo fue de u$s 3.287 millones y «es muy significativo porque permite fortalecer reservas y aplicar el excedente de dólares a comprar productos que nuestro país no fabrica»,.

Dicha cifra, además, significó una variación positiva de US$ 2.110 millones con relación al superávit computado en el mismo período del año pasado, aunque el informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda aclara que «el comercio internacional experimentó un retroceso de importancia durante el 2020 debido a la pandemia del coronavirus».

La comparación con otros de los países de la región dejan a la Argentina en la delantera, ya que varios cerraron el tercer trimestre con déficit: Brasil de u$s 6.522 millones, Chile de u$s 6.504 millones, Colombia de u$s 5.120, México de u$s 4.070 y Perú de u$s 1.019.

Según explican desde el Observatorio, «el saldo positivo de la cuenta corriente resultó por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por u$s 2.590 millones y del ingreso secundario por u$s 46 millones, que fue parcialmente compensado por el déficit computado en la cuenta de ingreso primario por u%s 2.10 millones y en la cuenta del intercambio de servicios en US$ 316 millones».

A pesar del escenario adverso para el intercambio comercial, señala el estudio, «la balanza comercial argentina durante el año pasado presentó superávit, lo que posibilitó el fortalecimiento de las reservas internacionales para hacer frente principalmente al repago de las deudas contraídas por el sector privado durante el cuatrienio gobernado por la alianza Cambiemos».

¿A cuánto equivale el superávit argentino del tercer trimestre?

Según indicó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el superávit de u$s 3.287 millones que registró la Argentina en el tercer trimestre del 2021 equivalen a: