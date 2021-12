La dolorosa carta del padre de Lucio Dupuy a un mes de su asesinato: «Dame fuerzas»

Christian Dupuy le dedicó un texto en las redes sociales a su hijo durante la Navidad. «Me quedo sin aire cada vez que me acuerdo de que no estás», escribió.

Christian Dupuy le escribió una emotiva carta a su hijo Lucio

Christian Dupuy le escribió una emotiva carta a su hijo Lucio, asesinado hace un mes.

A un mes del asesinato de Lucio Dupuy, por el cuál están detenidas su madre y la pareja, su papá Christian lo recordó con una sentida carta publicada en su cuenta de Facebook. En medio de la Navidad, y aún atravesando el duelo, expuso sus sentimientos en un texto que rápidamente se viralizó.

Christian Dupuy quiere que el caso de su hijo no quede en la nada.

TE PUEDE INTERESAR:

El padre de Lucio convocó a una marcha nacional a un mes de su muerte para exigir justicia

“Nochebuena… Qué palabra tan grande en estos días. Hijito mío, espero que esta noche al levantar mi copa mi cara sienta la brisa de tu caricia secando mis lágrimas, espero sentir tus bracitos rodeando mi cuello y tu cabeza en mi pecho”, comenzó escribiendo Dupuy.

«Espero ver al cielo y que esa estrella fugaz ilumine mí vista. A esa estrella que se le piden los deseos. ¿Te acordás las que vimos? ¿Que te dije que había que pedir un deseo? Y pediste un auto de carrera con alerón y de color rosa. Ay, mi bebé, decime cómo seguir soportando estas fechas. Tanto esperabas a Papá Noel y tan bien te portabas que te lo te merecías…», prosiguió.

En otro pasaje, Christian recordó que Lucio estaba «muy ansioso» por esta Navidad porque la iba a pasar «con papá, sus abuelos, primos y tíos» y reveló que había «pedido un monopatín» como regalo. «No pudo ser posible hijo, cada día despierto y me cuesta más entenderlo. Ese frío en mí pecho que me deja por momentos sin aire cuando se me viene a la cabeza que ya no estás, me congela me angustia», añadió con mucho dolor.

Por último, en el cierre de la carta, lanzó: «No es justo.. pero comprendo hijo que vos no querés que yo esté así Comprendo que tengo que seguir siendo fuerte porque tu hermana me necesita. Lo entiendo hijo, espero que sigas en paz y siendo un niño tan feliz y divertido lleno de energías. Mí papi te extraño tanto, dame fuerzas maquinita. Te amo Lucio Abel Dupuy”.