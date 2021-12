«Los avales los tengo, pero algunos clubes de Pico y otros de Castex y Realicó no quieren, asique la verdad no tengo ganas de ir a elecciones ni nada de eso. El desgaste nos llega a todos y a mi también» explicó.

También aseguró que no tiene a nadie como «elegido». «Yo creo haber hecho las cosas bien, por supuesto como cualquiera que gestiona me he equivocado, pero bueno cada uno tiene su mirada. No se quien vendrá, el que venga tendrá que tener los avales y seguramente los clubes del Norte tendrán un apeliido» expresó Cuevas.

«Sacamos la violencia del fútbol, les hicimos entender a los clubes que llos son los dueños de la Liga, pusimos tecnología en los clubes» destacó.

Luego contó que en la última reunión de la Liga siento el aroma de la traición bien de cerca. «Viste cuando todos «cuchichean» algo y cuando vos te acercas dejan de hablar, bueno me paso eso. Me quería matar porque es con gente que hemos compartido 8 o 10 años con un montón de cosas importantes. Sentí que no me lo merecía» añadió.

«La clave es trabajar en grupo, vos fijate que el presidente de Realicó llamó al de All Boys de Trenel para que no me apoye, yo ni lo conozco a Lange, asique fijate hasta donde llegan. Pero ya esta, me saco un problema de encima».

Fuente: Pampa Diario