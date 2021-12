Mientras ya se lanzó la convocatoria a profesionales del resto del país para que vengan a La Pampa a cubrir las prácticas ginecológicas, desde la asociación local aseguran que Sempre no responde las notas en las que le piden sentarse a una mesa de negociación y el titular de la obra social, José Giacobe, asegura que se llegó a este punto del conflicto «por decisión de ellos» y que ni siquiera respondieron las cartas documentos a través de la que les dieron el ultimátum para no quedar afuera del sistema. Mientras tanto, cientos de pacientes sufren las consecuencias en los consultorios y clínicas locales.

«Ellos no quieren seguir»

El titular del Sempre, José Giacobe, aseguró que se hicieron «múltiples intentos» de encaminar el diálogo, inclusive con la intervención del ministro de Salud, Mario Kohan, pero lamentó que los profesionales locales ni siquiera respondieron las cartas documento que enviaron la semana pasada. «Si ellos no quieren seguir, nos vemos obligados a buscar una alternativa para garantizar el servicio, y buscar ginecólogos fuera de la provincia», recordó, en declaraciones a CPEtv. El funcionario dijo que todas las obras sociales de la provincia y clínicas lanzaron una convocatoria, a la par que las obras sociales sindicales y el Colegio Médico hicieron lo mismo.

«No será rápido ni sencillo, pero es complejo que si alguien viene y se arraiga, con toda su familia, después se pueda volver atrás si ya tenemos nuevos ginecólogos. Pero llegamos a esta situación por decisión de ellos, no de los financiadores ni del sistema de salud», alertó.

«En principio, la convocatoria será masiva, con 20 o 25 ginecólogos se podría resolver», dijo Giacobe. Y planteo que actualmente Sempre hace reintegros a sus afiliadas -aunque el costo que cobran los profesionales es el triple que lo reconocido- e inclusive anticipos ante prácticas más costosas, como un parto o una cesárea.

«No se quieren sentar»

La presidenta de la asociación que nuclea a los ginecólogos locales, Laura Ostertag, rechazó la intimación a volver al Colegio Médico que se les hizo el 13 de diciembre y dijo que presentaron una nota como institución pidiendo una reunión con Sempre. «Presentamos cuatro notas en veinte días, y Giacobe dice que somos dos o tres los que luchamos y el resto tiene ganas de volver. No es así, somos 41 y estamos unidos», dijo al mismo canal.

«Sempre no quiere sentarse en una mesa de negociación. Y no nos está dando opción a los médicos ginecologos pampeanos a seguir trabajando y luchar por nuestros derechos. Giacobe intenta hablar de manera individual, por teléfono, y no hay notas directas. No nos hemos podido sentar como asociación», explicó.

En cuanto a la convocatoria a profesionales de otras provincias, Ostertag mencionó que «pertenecemos a la federación argentina que nuclea a todas las asociaciones de las provincias y ya tenemos el okey para declarar a La Pampa como área de crisis gremial». «No podemos bloquear esa acción, pero si es injusto porque hay 42 ginecólogos pampeanos dispuestos a sentarnos a hablar, a negociar, y ellos no nos dan cabida», finalizó.

Hace dos días, ante la falta de solución en la provincia, obras sociales sindicales, nacionales, provincial y prepagas privadas confirmaron que convocarán a profesionales del país para normalizar el servicio de ginecología

«Las condiciones que se ofrecerán a esos nuevos profesionales serán equivalentes a los promedios que se reconocían a aquellos que renunciaron a la atención, garantizando el arraigo en el ámbito provincial, como así también se dispondrá en qué instituciones sanatoriales que acompañan brindarán sus servicios», comunicaron.

Y prometieron que «a medida que se normalicen los servicios de ginecología entre los nueve ginecólogos y ginecólogas que continúan brindando atención de los pacientes bajo la Seguridad Social conjuntamente con los nuevos profesionales que ingresen, se irá eliminando gradualmente el sistema de reintegros con profesionales no convenidos».

