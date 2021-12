El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el lanzamiento del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente para dotar, progresivamente, a todas las localidades pampeanas con alumbrado público de tecnología led. El mandatario destacó que “tener la fortaleza financiera y fondos anticíclicos, es lo que nos permitió, con el esfuerzo de todas y todos los pampeano, no tener deudas con el sistema interconectado nacional de energía" y recordó que fue el ex diputado nacional, hoy ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, quien logró que en el Presupuesto 2021 “hubiera un reconocimiento a aquellas provincias que no mantenían deuda. Eso nos permitió firmar un acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación por un aporte cercano a los 1.000 millones de pesos".