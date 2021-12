“La vacunación impacta directamente en la disminución de la morbimortalidad por COVID-19, está comprobado y a la vista, porque en todos los casos que hay la tasa de internación es baja en relación al porcentaje de positivos que hay“, expresó.

Asimismo, señaló “hay datos a nivel nacional que demostraron que pacientes no vacunados o con dosis incompletas de vacunación, permanecieron más tiempo internados y con mayor morbimortalidad que pacientes con esquema completo”.

Por lo que remarcó “no nos descuidemos, sigamos cuidando esta situación, haciendo mucho hincapié en el auto cuidado, que incluye también completar los esquemas de vacunación correspondientes”.

En ese sentido, y luego de casi dos años de pandemia, el director del Hospital local fue consultado sobre aquellas cosas que repetiría y las que no haría nuevamente en el manejo de la situación y en base a la experiencia. En tanto, sostuvo “hay decisiones que le corresponden al nivel central y no al equipo de asesoramiento técnico, como decisiones políticas o estrategias epidemiológicas”.

“Hoy tenemos los equipos en stand by, volvimos a abrir todos los centros de atención para poder atender a la población y se nos mezcla las patologías agudas estacionales con el coronavirus, ahí tenemos una alerta. La vacuna permitió que hoy se abra la atención a toda la población en general para poder recuperar los controles perdidos en la población de riesgo habitual en la comunidad”, indicó Vianello.

En cuanto al pase sanitario, destacó que se trata de “una medida de implementación altamente positiva porque aquella gente que se preocupa por cuidar al otro merece cierto reconocimiento en ese sentido, con respecto a quien toma la decisión de no hacerlo”.

En la misma línea, hizo un fuerte hincapié en la implementación de los protocolos de cuidado personal, como la utilización del barbijo para situaciones en la que las personas se encuentran con otras. “Si salgo a caminar solo o en familia y es mi núcleo permanente, no estoy con el tapabocas, pero si me cruce con el vecino o un amigo que hacia mucho no veía, me pongo el barbijo y disfruto el encuentro“.

Sobre el final, se refirió a la situación de Ginecólogos y Obstetras de la provincia, tras la finalización del contrato con el Colegio Médico y aseguró que se estan ocupando para poder reforzarse y brindar el servicio acorde a la necesidad que demande la población que habitualmente no concurría al hospital.

Fuente: InfoPico