La Municipalidad de Santa Rosa tomó la decisión de modificar los cortes de calle del centro de la ciudad para desarrollar la Feria del Regalo que inició el sábado y se extiende hasta el viernes. La queja de un grupo de comerciantes hizo que la Cámara de Comercio le pidiera al municipio cambios en los horarios de los cortes de tránsito. El sábado y el lunes la Municipalidad cortó el tránsito en la calle Gil entre la plaza y las vías del ferrocarril y también las calles transversales Mansilla, Lagos e Yrigoyen entre Avellaneda y 25 de Mayo. Esto generó la queja del comercio y de los vecinos y vecinas.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Graciela Bejar dijo que «ya no se van a cortar las transversales y la Gil se va a cortar a partir de las 19.30 horas». «El sábado y lunes se cortó a partir del mediodía. Realmente los cortes de tan temprano sorprendieron. La comunicación del municipio aparece peatonalizada la Gil de 20 a las 24, pero eso fue para actividades que están programadas pero en realidad el corte fue del mediodía la Gil y a partir de las 19 horas las transversales. Es mucho tiempo de corte», explicó en diálogo con este medio.

«Me han llamado de distintos comercios y pudimos comunicarnos con el municipio. Hablamos con la secretaria, Carmina Besga y acordamos esto. También los comercios necesitamos vender», aseguró.

Reconoció que es una buena decisión hacer peatonal una calle para que la gente circule y haga sus compras pero que el santarroseño no lo tiene como una costumbre. «Esta modalidad se utiliza en otras ciudades pero no lo pudimos implementar en nuestra ciudad porque acá, todavía, sino llegamos con el auto a dónde queremos no vamos», dijo.

«Se generó mucho enojo. Hablé con uno de los comerciantes que me llamó por esto. Es un poco ceder cada uno», afirmó.

«Es cuestión de hablar y acordar. Los comercios necesitamos vender. El año pasado se hizo de 20 a 24 el corte de la Gil y no se cortaban las transversales», completó.

