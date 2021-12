«Palomo» Julio Cesar Gómez, ex técnico de Alvear Fútbol, dialogó con Impacto Castex donde contó que se encuentra trabajando en Buenos Aires con fletes pero que siempre ve la liga pampeana porque lo apasiona. Además contó que tiene algunas propuestas para dirigir en Ecuador, aunque él quiere volver a La Pampa.

También, aprovechó para decir que siguió muy de cerca este año a Estudiantil. «Es un club que siempre me gustó, Estudiantil es un equipo grande en el fútbol pampeano, es un equipo que ha sido protagonista entre los mejores 10 siempre».

«Regresé a Buenos Aires en 2019 pero siempre he seguido de cerca la liga pampeana porque se que es el fútbol que tengo más cerca para poder dirigir, donde me conocen mucho más, donde he tenido siempre la oportunidad de trabajar y de lograr cosas importantes como lo hice en Alvar Fútbol», manifestó.

En Estudiantil «está Alan Bustamante que es un chico que yo hice debutar en Alvear Fútbol, he escuchado partidos donde ha tenido muy buen desempeño, aunque pienso que es una pena que este año el club no haya podido llegar un poquito más adelante», indicó y agregó «uno a veces tiene que analizar si el mensaje que da le llega realmente a los jugadores, yo creo que los técnicos sabemos el momento en el que tenemos que dar un pasao al costado porque el mensaje no está llegando, uno tiene que ser muy autocrítico con lo que hace».

«Hay un pasado muy reciente que es Alvear Fútbol donde salimos campeones con todas las categorías durante tres años seguidos, hay jugadores regados por toda la provincia que yo he hecho debutar, esa va a ser la manera y la forma de trabajar en cada equipo en que esté», dijo y añadió»yo exigo para dirigir conocer a la gente que voy a tener alrededor y monitorear el fútbol de las inferiores porque es una de las categorías que hay que mejorar muchísimo en el fútbol pampeano».

«Si me llamaran desde Estudiantil obvio que aceptaría, es un club que siempre quise dirigir y pondría gran atención en las inferiores porque es el semillero, me interesa trabajar con las inferiores porque tiene muy buenos jugadores», concluyó.