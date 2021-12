“Los hechos unifican y las abstracciones dividen. Por sobre la carnadura de los acontecimientos, las divergencias del nivel ideológico pierden importancia ante la demanda de las soluciones”.

Arturo Jauretche

Todo el daño que la oposición odiante pensaba hacer si en noviembre recogía los votos que no llegó a tener, terminó por exacerbar el Modo Anti. Macristas y radichetos se pintaron la cara -no precisamente de color esperanza- y concretaron lo que nunca antes ocurrió en la democracia argentina: rechazaron en el Congreso Nacional el presupuesto que presentó el gobierno nacional con excusas variopintas y sentaron el mojón del kilómetro 0 de la relación política que viene de acá en más.

La palabra que empeñaron en las últimas semanas les legisladores de la opo pampa se desvanecieron en el acto: nada de privilegiar intereses provinciales si por vía de la mezquindad y el oportunismo se puede arriar agua al molino de las conveniencias partidarias.

Ni halcones, ni palomas, Martín Berhongaray (Pachequito), Marcela Coli y Martín Maquieyra (El Pibecheto) se sumaron a la chimangueada de sus correligionarios para complicarle las cosas al gobierno elegido por el voto popular.

La división de la bolsa de gatos del Rejunte por el Cambio encontró un salvavidas en su antiperonismo: como no los une ni siquiera la alianza (Berhongaray, Maquieyra y Coli pertenecen a distintos bloques) sí los une el espanto del debilitado gobierno nac&pop.

Este escenario se va a mantener con el tiempo, porque la agrietada alianza necesita odiar y poner palos en la rueda para sostener su unidad: está abigarrada únicamente a ese desprecio antiperonista.

A tal punto que incurre en estos obstáculos que no solo olvidan el pasado reciente, sino que parecen ignorar la posibilidad de que a la vuelta de la esquina les toque ser gobierno. Imaginen: ¿qué no dirían los medios porteños del establishment si fuera el peronismo el que deja sin precupuesto a un gobierno de otro color, en medio de una pandemia y a la salida de una gestión endeudadora, inflacionaria, empobrecedora e industricida?

¿DE QUÉ PLANETA VINISTE?

Las excusas para el voto y las explicaciones públicas superan la irresponsabilidad de su accionar: el Pibecheto dijo que no había problemas en que se hubieran frenado las obras para La Pampa previstas en el presupuesto porque la provincia podía encararlas con sus propias reservas. En otro tiempo se hubiera confundido con una jodita para Videomatch. Dos días antes, el Rejunte para el Cambio provincial le había negado al gobierno compañero de La Pampa la posibilidad de emitir un bono para refinanciar deuda por $1.700 millones.

El diputado provincial Pampito Ardohain le puso más humor al debate: recordó que “hemos tenido presupuestos con una lista de obras que no se hacen”, pero no explicó si se refería a la nómina macrista que incluía las promesas de una autovía Santa Rosa-Anguil, los jardines de infantes fantasmas o las viviendas sociales que no fueron.

Ya se sabe que al enemigo ni justicia ni presupuesto. Pero además la alianza neoiliberal es ejemplo consecuente de su manía por la desmemoria y el olvido. El endeudamiento, el negocio con el FMI, las consecuencias que todavía se sufren del gobierno desastroso de Macri, ingresó en una suerte de vórtice temporal.

En algunos casos directamente como fruto de una Amnesius Cararrotis, en otros con excusitis agudis republichetas: Pancho Torroba, cuando en la época patética era diputado nacional y la UCR respaldaba presupuestos que no preveían ni una vivienda para La Pampa, inmortalizó su “no somos parte de este gobierno”. ¿Ah, no?

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (Perico) fue claro: «parece que vinieran de otro planeta, como si jamás hubieran gobernado este país». Si Mauricio Macri le preguntó a Daniel Scioli «en qué te han convertido», a la dirigencia macroradicheta pampa le cabe otro interrogante: «¿de qué planeta viniste?». Aunque sería arruinar la cariñosa figura del barrilete cósmico.

LA MÁQUINA DE IMPEDIR

Aun con lo extraordinario que significa dejar al gobierno sin presupuesto, la opo del viejo mar donde navega el silencio tiene el argumento de que quien avisa no traiciona: en campaña se agitó todo el tiempo la posibilidad de tomar por asalto la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas (la alianza se quedó corta de votos para esa ambición) y centró su objetivo en “quitarle el quórum a Cristina”.

Es decir que se veía venir su comportamiento como máquina de impedir. Por múltiples razones, eso también votó el pueblo, que -dicen- nunca se equiveca. ¿Ah, no?

Les radichetas supieron en su cuerpo que era viernes: el día de fiesta lo completaron con la asunción del carcelero de Milagros Sala, Gerardo Morales, como presidente del partido. En la semana también se supo que su gobierno mandó a infiltrar con un espía, durante tres años, a una radio comunitaria de su provincia, Jujuy.

Morales y otres boinablancas fingieron diálogo, consenso y coso con Martín Lousteau, el mismo con el que unos días antes casi se agarran a trompadas. La UCR ratifica su perfil conservador y represivo. Los movimientos que ha de haber en la tumba de Don Raúl, tan justo en estos días en que surgen otras memorias ante los veinte años (¿no es nada?) de la retirada de Fernando de la Rúa, en helicóptero y a balazo limpio contra el pueblo.

El oficialismo, debilitado y siempre a mitad de camino, sufre este embate legislativo casi de modo tan virulento como las elecciones.

Sin embargo, porque algo parecido ya pasó y porque en política nadie muere en la víspera, una cosa es la foto y otra la película. La reacción oficialista frente al embate de las caras pintadas de la oposición fue tan en unidad que al menos pateó para adelante las disidencias que también sacudían al Frente de Todos. Tanto a nivel nacional, donde algunas grietas que salían a la superficie se postergaron, como en el nivel provincial donde el ultravernismo se tomó algunas horas más pero terminó diciendo lo mismo que el gobierno provincial y que el kirchnerismo. ¿Será que no hay mal que por bien no venga?

Por JP Gavazza

Fuente: Radio Kermés