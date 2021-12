Es una hermosa mañana primaveral de diciembre, y No Te Va Gustar está de visita en Buenos Aires. El encuentro con Teleshow es el primero de un largo recorrido por gráfica, televisión y radio, muestra cabal de que la maquinaria vuelve a estar en funcionamiento. Y si alguien sospecha que este tipo de actividades no son del gusto de los músicos, no es el caso, o no se nota. Por el contrario, Emiliano Brancciari y Denis Ramos tienen ganas de contar qué pasó con el grupo en este tiempo. Se desprende de sus palabras, de sus gestos, de sus miradas y de sus sonrisas. Y también, de sus silencios.

Pero sobre todo, los músicos tienen ganas de tocar en vivo, un ejercicio que quedó suspendido en marzo de 2020. Esta semana regresaron a las tablas con un doblete en el mítico Estadio Centenario y ahora se aprestan para hacerlo este sábado en el Único de La Plata, rebautizado Diego Armando Maradona. Basta echar un vistazo por las redes sociales para darse cuenta las ganas que tiene el público de que llegue ese bendito momento. “Habrá lugar para todo, nos vamos a dar los gustitos, a tocar los clásicos, bastantes canciones del disco nuevo, invitados. Queremos hacer ese show completo después de tanto tiempo”, dice Emiliano, con voz pausada y firme. Como cada paso que dio el grupo desde su formación en 1994 y que debieron resignificar en estos meses de pandemia.

Este año el grupo parió un nuevo trabajo que se terminó llamando Luz por propia fuerza. El décimo álbum de estudio de los uruguayos ya tenía la impronta de un renacer, incluso más allá de la pandemia. Iba a ser el primer trabajo luego de todo el ciclo que significaron los 25 años de la banda, que incluyó un libro (Memorias del olvido), un disco acústico de versiones (Otras canciones) y un tour ambicioso que los tenía embarcados cuando el mundo se paró. La banda tenía pensado grabar entre gira y gira, como venían acostumbrados, y ya habían escuchado algunos demos. “Faltaban algunas canciones, iba a haber un parate para seguir componiendo… pero el parate fue enorme”, dice Emiliano. No hace falta explicar mucho más.

Sin gira a la vista, el grupo reacomodó sus tareas. Utilizaron el tiempo para ensayar, preproducir y grabar. Lo que cambió fue la locación. Cerradas las fronteras y caídas las opciones de Estados Unidos e Inglaterra, miraron adentro del paisito. “Nos concentramos ese tiempo y ese dinero en tener el mejor estudio posible en el Uruguay y lo armamos en una especie de hotel de campo vacío, en José Ignacio, en un lugar hermoso, y nos fuimos a convivir ahí”, cuenta Emiliano sobre la grabación de Luz, que registraron en el documental Lejos de los focos, que puede verse en YouTube.

—¿Cuánto influyó el entorno en el sonido del disco?

Emiliano: —Un montón, las canciones estaban compuestas y arregladas, pero influyó el entorno, nuestro relacionamiento y las ganas de compartir porque hacía tiempo que no lo hacíamos. Era la vuelta a una especie de gira pero sin movimiento, disfrutamos un montón, y ese espíritu de alegría de vivir algo en un lugar único, en un momento único, donde todo era muy oscuro, nosotros estábamos encontrando ese espacio para volcar nuestra ansiedad, creatividad y energía. Era algo súper luminoso, por eso se llama Luz.

Emiliano Brancciari y Denis Ramos repasaron «Luz», el último disco de No Te Va Gustar

Emiliano Brancciari y Denis Ramos repasaron «Luz», el último disco de No Te Va Gustar

Denis: —Cuando nos juntamos por primera vez en tres meses para ensayar estas canciones nos dimos cuenta que nos faltaba un pilar fundamental de nuestras vidas, que era estar juntos. Por suerte estaba la excusa del disco, empezamos a hacer la preproducción trabajando de manera virtual y en octubre cuando nos fuimos a José Ignacio, todo fluía. Desayunábamos juntos, charlábamos, tocábamos, los fines de semana venía la familia. Pasamos unos días increíbles en el medio del campo, y creo que todo eso se refleja en el disco.

—Por las letras no parece ser un disco testimonial de la pandemia.

Emiliano: —Sí, fue a propósito, son épocas que vamos a intentar olvidar y no queremos ser nosotros los que te hagamos acordar. Obvio que había ganas de escribir al respecto, porque pasaron muchas cosas a nivel emocional, pero tratamos de evitarlas.

Pandémico entonces solo por su contexto, Luz es un regreso al sonido clásico del grupo pero al mismo tiempo dispara en varias direcciones. Son doce canciones, nuevamente con la producción de Héctor Castillo, en las que la banda retoma el pulso guitarrero que la caracteriza y se abre a nuevos sonidos. En ese sentido sobresale “Revancha”, a dúo con Nicki Nicole y que parece desafiar a cierta vieja escuela rockera en tiempos de plena revolución musical. “Me parece que hay que salirse del concepto de rock simplemente como género musical. Creo que en lo que está haciendo la juventud hoy día está el fuego, está la creatividad, está la rebeldía y eso es el rock; más allá de que a nivel género sea otra cosa. El fuego está ahí”, sentencia el cantante.

La rosarina compuso su parte de la canción y la combustión con los uruguayos parece tan premeditada como sucede con las cosas espontáneas. “Es como si hubiésemos cantado toda la vida juntos. A ella no se la puede encasillar en un solo género, porque está llena de talento”, elogia el cantante, que escribió una lírica impactante, con el foco en la violencia hacia la mujer. Y basta mirar los comentarios en las redes para entender hasta qué punto una canción puede, si no cambiar el mundo, ayudar a sanarlo un poco.

“La canción hace ruido y te hace abrir los ojos, es un llamado de atención, y un pequeño aporte a todo lo que se está haciendo”, explica Emiliano. “Tenemos pruebas de que hay gente que le llega en su vida personal y esos mensajes son alentadores”, completa Denis. “La canción está dirigida más a una problemática que estamos viviendo muy fuerte en nuestro país, y cuando te enterás que la canción la hizo animarse a hablar de su problemática, es algo muy lindo que suceda”, agrega el trombonista.

“Elegimos los invitados en base a lo que nos pide la canción”, sentencia Emiliano, y abre la puerta para hablar de Ricardo Mollo. El líder de Divididos pone voz y guitarras a “Austro”, una canción que parece compuesta a su medida. “Empezamos haciendo covers de Divididos y de Sumo; entonces si era por admiración, lo hubiéramos invitado en los primeros discos. No se dio porque ninguna canción que hayamos hecho antes nos pedía por Ricardo”, explica Emiliano. La presunción se cumplió de inmediato, cuando Mollo cayó un día al caserón convertido en estudio, enchufó su guitarra y todo fluyó. “Se la aprendió de principio a fin, con un respeto por la obra ajena admirable”, recuerda con una mirada que se adivina con gratitud detrás de sus lentes espejados.

Emiliano y Denis escuchan cada pregunta, mastican cada respuesta y se entusiasman ante la invitación a repasar el último material. Los músicos, y más a los que guardan cierta trayectoria y éxito, prefieren hablar de las novedades más que de las medallas. Y el recorrido por Luz permite surfear diferentes temáticas.

El amor es uno de los motores del disco, desde el más puro que encarna en “Josefina” -un homenaje del cantante a las abuelas, inspirado en la propia- hasta el desamor de “Mi ausencia”, una canción que Emi canta y sufre, un lamento que se hace angustia y que cobra aún más fuerza con un impactante clip protagonizado por Julio Bocca y Rosina Gil. “Se generó algo de altísimo nivel”, resume el cantante, sobre una obra en la que música, poesía y danza confluyen en un cuadro superador.

El paso del tiempo es otro tópico de Luz, desde la óptica revisionista de una banda que ya pasó los 25 y que quiere mirar para adelante, pero sin olvidar de donde viene. El cambio de piel, esa figura que aparece una y otra vez en la charlas y que adopta formas camaleónicas. A veces, en “Dejo atrás”, es más bien explícita. “Como el cuerpo de una mariposa / Traigo estos colores pero dejo atrás un envase / y un montón de cosas que se van”. En otros, como “Debí” se plantean una duda donde parece sobrevolar cierto arrepentimiento y lo que parece nostalgia enseguida se vuelve desafío: Debí haberme cuidado / Debí haberme callado más. Desde ahora / Tengo otra oportunidad”.

—¿Cómo es la mirada por el retrovisor?

Emiliano: —De orgullo y de valorar lo que hicimos, sobre todo en este período de no salir a girar en dos años. Valorar el amor de la gente hacia ese repertorio y el nuestro, pero ya está: valorarlo y mirar para adelante. Utilizar ese respeto para seguir respetando la vigencia o lo que somos actualmente. No podés estar mirando siempre para atrás porque no se avanza. Tenemos que estar respetando lo que somos hoy y lo que queremos ser dentro de un ratito.

Denis: —Sí, y regando la plantita diariamente, porque un grupo humano tan numeroso como nosotros, y que se mueve, o movía, por muchos lugares, no es fácil. Tenemos que estar atentos en eso, hemos estado en algún momento desenfocados en lo humano, y nos dimos cuenta que no es el camino.

Emiliano: —Tenemos un grupo humano muy sano, la verdad, con el tiempo hemos sabido curarnos, cuidarnos y disfrutarlo; o sea, realmente es disfrutable estar juntos. El otro día estaba viendo Get Back, y esos silencios incómodos, el decirse algo, los egos, todo eso en algún momento pasó, y quedó tan lejos atrás en el tiempo pero siempre hay que estar atento.

—¿Hay una fórmula para superar eso?

Emiliano: —En nuestro caso, el primer gran cambio fue la muerte de Marcel (Curuchet, tecladista, fallecido en un accidente de tránsito en 2012) que nos pegó un cachetazo tan fuerte que nos dejó pensando en lo realmente importante. Y fuimos cada día siendo mejores como grupo hasta que la gente que no sumaba o que restaba ya no está más, entonces realmente estamos con un grupo limpio, y sano y todos con un remo en la mano.

La referencia a la portada de Por lo menos hoy (2010) sirve para conectar pasado y presente, con un horizonte que avizora el reencuentro con el público argentino, con un show en el Estadio Único de La Plata para el que prometen una lista con 42 canciones. “Y es verdad”, asegura el cantante, aunque sabe que ni siquiera así podrán satisfacer el gusto del público. Seguramente ese código tan propio del fan acepte una tregua. Ahora, es la hora de disfrutar, de latir y de cantar con el alma, para celebrar el reencuentro de ese tiempo que parecía no parar nunca, y del que el grupo prefirió no hablar en sus canciones.

—¿Es muy pronto para hacer un balance de lo que nos está dejando la pandemia?

Emiliano: —Depende de cada uno. Como a mí, le debe pasar a un montón de gente el hecho de valorar mucho lo que nos hace felices. Creo que tocamos fondo con un montón de aspectos y valoramos realmente a las cosas cuando desaparecen. Tenemos que cuidar las relaciones, el abrazarnos, el ver un show todos juntos, esas cosas que eran tan naturales y de repente nos las volaron de un plumazo.

Fuente: Infobae