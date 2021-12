La mentira inicial del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon sigue dando lugar a distintas operaciones de prensa lanzadas desde ese medio como parte de la persecución contra Oil Combustibles y Grupo Indalo. Ahora fue el colega Joaquín Morales Solá quien retomó la hipótesis de que Oil actuaba como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, lo que motivó la desmentida del empresario y accionista de Indalo Cristóbal López.

«Puede volver a ver la declaración de @halconada en el único lugar donde hay que hablar con la verdad: los tribunales», escribió López en su cuenta de Twitter, acompañando el posteo con un video de las declaraciones en sede judicial.

La referencia es a la desmentida del propio Alconada Mon en los tribunales, cuyas declaraciones se hicieron virales por los cuantiosos “No lo sé” que expresó en más de una ocasión cuando fue cuestionado en la causa Oil Combustibles.

Allí, entre otras cosas, se contradijo sobre el mecanismo de los giros de las percepciones a la AFIP: “Cuando declaré eso, eso es lo que yo había entendido. Eso es lo que me marcaron las fuentes y que reconstruí. Con el tiempo, después me dijeron que en realidad no era percepción ni percepción, sino sujeto obligado”.

En la actualidad Alconada Mon está en el centro de otra polémica contradicción, ya que aseguró haber sido víctima de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo en el expediente que ahora se tramita en Comodoro Py y que tiene casi a una veintena de procesados, entre ellos las máximas autoridades de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, el periodista jamás se presentó como querellante.

Fuente: C5N