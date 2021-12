Martín Maquieyra (Juntos por el Cambio) justificó el voto en contra del proyecto oficialista del Presupuesto 2022. “Le dimos la opción al Gobierno de debatir un presupuesto serio. Le propusimos cambios para que se acerque a la realidad, pero no quisieron cambiar nada y pretendieron hacer todo en forma exprés. No podemos convalidar un presupuesto que implique superpoderes y facultades extraordinarias y, sobre todo, aumentos de impuestos. Por eso no lo acompañamos”, sostuvo.