Una camarera de Estados Unidos dijo que la echaron de su puesto laboral por un conflicto sucedido luego de recibir más de 2000 dólares de propina.

La mujer, Ryan Brandt, afirmó al sitio de noticias Northwest Arkansas & River Valley News (KNWA/Fox 24) que el viernes 3 de diciembre atendió a un grupo de más de 40 personas en un restaurante de Arkansas llamado Oven and Tap.

Durante esa noche, ella y otra colega se encargaron de aquella mesa. Cuando llegó el turno de abonar, los comensales aportaron 100 dólares cada uno para la propina.

En total, juntaron 4400 dólares: 2200 eran para Brandt y la otra mitad estaba destinada a su compañera, que terminó yéndose antes del establecimiento porque se sentía mal.

Al recibir la propina, Brandt no pudo ocultar su emoción. Uno de los clientes del numeroso grupo, Grant Wise, declaró a Northwest Arkansas & River Valley News (KNWA/Fox 24) que recompensar a ambas trabajadoras «fue algo increíble».

Qué ocurrió​

Sin embargo, la alegría duró poco. Citada por el mismo medio, la mujer alegó que se vio obligada a entregarle el dinero a su superior. «Me dijeron que debía darle la plata a mi jefe de turno y que me llevaría a casa el 20%», aseguró al respecto.

Desde el restaurante le advirtieron que la propina tenía que repartirse entre todos los camareros, algo que según ella no había ocurrido nunca en los tres años y medio de trabajo.

Al parecer, Brandt le avisó a Wise sobre esta medida. El cliente, que se mostró en desacuerdo con la medida, reclamó la propina al establecimiento y enseguida se la devolvió a ella.

La camarera comentó a Northwest Arkansas & River Valley News que, tras esta situación, fue despedida. «Fue devastador», expresó. De acuerdo a su relato, le explicaron que la echaron porque había violado las políticas del restaurante al contarle a Wise que repartirían las propinas entre todos.

«Después de cenar, este numeroso grupo de comensales solicitó que su propina fuera entregada a dos camareros en particular. Cumplimos con su petición. Por respeto a los miembros de nuestro valioso equipo, no hablamos de los detalles que rodean el despido de un empleado», comunicaron los dueños de Oven and Tap al ser consultados por Northwest Arkansas & River Valley News.

Con el objetivo de ayudar a la mujer, Wise lleva adelante una campaña online de recaudación de fondos para ella: ya reunieron más de 4300 dólares. Afortunadamente, ella ya consiguió empleo en otro restaurante.

Fuente: Clarín