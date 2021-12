Sergio «Kun» Agüero comunicó el pasado miércoles la triste decisión de abandonar el fútbol a raíz de la afección cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre. Fue un golpe duro para el mundo del fútbol y la tristeza se vio reflejada en el rostro del delantero surgido en Independiente. Sin embargo, tiene todo planeado para lo que será su próximo trabajo lejos de las canchas pero haciendo algo que también lo apasiona.

Desde hace tiempo se sabe que los videojuegos le encantan y, de cierta manera, terminaron siendo su cable a tierra cada vez que atravesó distintas lesiones y también para despejarse del mundo futbolero. Su amistad con Ibai Llanos es una muestra clara de ello, y con el paso del tiempo se hizo cada vez más fuerte. Era muy probable que continúe ligado a su equipo de esports, las transmisiones de Twitch, y finalmente así será.

Agüero viajará a Argentina con el fin de inaugurar el próximo domingo 26 de diciembre, un Gaming Center en Palermo. El lugar, que contará con tres pisos, un total de 736 metros cuadrados y una terraza, funcionará como la casa de su team denominado KRÜ. Además, de concretarse, será el centro de entrenamiento de esports más grande e importante de Sudamérica.

Con poco tiempo, ya que se fundó en medio de la pandemia, el equipo del «Kun» no perdió un torneo de todos los que jugó dentro de nuestra región y además clasificó al Mundial de Valorant en Berlín, en donde llegó a las semifinales. Por lo que será otro paso gigante desde que lo creó. El lugar a estrenar tendrá una sala de entrenamiento, otra para competir, una última de competición y un comedor para todos sus integrantes.

Las sentidas palabras del Kun Agüero en sus redes tras su retiro

«Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio», escribió en el primer párrafo de su comunicado.

«Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo», continuó el «Kun».

El emotivo mensaje para la Selección

Durante su despedida, brindó unas palabras de agradecimiento a los clubes en los que jugó y contó lo que siente por la «Albiceleste»: «A Independiente que me formó, al Atlético Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien, y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo», agregó.