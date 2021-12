Bastó el anuncio de la implementación del llamado pase sanitario desde enero para que se acelere la vacunación contra el coronavirus en La Pampa.

El dato fue confirmado por autoridades del Ministerio de Salud a Diario Textual. “En los últimos días, se observa un incremento de la concurrencia de personas a los vacunatorios para aplicarse la primera dosis”, dijo el ministro de Salud, Mario Kohan.

El 1° de diciembre eran 311.900 pampeanos con primeras dosis. La cifra no varió demasiado hasta el día 10, con 313.830. Y desde ese día, cuando ya comenzó a confirmase el pase sanitario en La Pampa, subió rápidamente y se ubicó, hasta ayer, en 315.212 primeras dosis.

En tanto, La Pampa superó este jueves la aplicación de 300 mil segundas dosis contra el coronavirus. Eso representa al 83,7% de la totalidad de su población. A su vez, aplicaron poco más de 66.000 terceras dosis: 40 mil dosis adicionales y 26.600 dosis de refuerzo. Es decir, al 18,4%.

El pase sanitario implica el pedido de un esquema completo de vacunación Covid-19 a toda persona, a partir de los 13 años de edad, para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico.

Las actividades definidas para la acreditación del pase son los siguientes: asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados; salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares; y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

El pase sanitario comenzará a implementarse en enero en la provincia. Las autoridades prefieren ir de a poco. “En La Pampa hemos optado por generar mecanismos que no sean compulsivos, cuya razón de ser no resulte una imposición sino un mecanismo para generar conciencia entre los no vacunados y los empresarios pampeanos, porque está en juego cada emprendimiento comercial”, dijo en la semana Marcelo Pedehontaá, secretario de Trabajo. “La primera vez que un pampeano sin vacunar llegue al boliche, bar o restaurante, podrá ingresar y será invitado a vacunarse. Pero en la segunda oportunidad, ya no podrá entrar sin, al menos, la primera dosis”, dijo.