“Ellas están de vacaciones”: el abuelo de Lucio Dupuy le respondió a la madre del nene asesinado en La Pampa. La mujer está detenida, al igual que su pareja, acusada de matar a golpes a su hijo de 5 años.

El indignante crimen de Lucio Dupuy en La Pampa sigue sumando nuevos capítulos con el correr de las horas. Después de la provocadora declaración que brindó ante la justicia Magdalena Espósito Valenti, la mamá del nene de cinco años asesinado a golpes que se encuentra actualmente detenida junto a su pareja acusada por el hecho, el abuelo de la víctima salió al cruce de sus dichos y remarcó: “Destrozaron una familia de bien”.

“En el último año lo pude ver dos veces a mi nieto. La madre no nos permitía verlo”, dijo Ramón Dupuy a TN este miércoles. “Tuvimos muchas idas y venidas con la Justicia pero siempre tuvo la razón la mamá”, se lamentó el hombre.

El abuelo de Lucio además apuntó contra la jueza Pérez Ballester, de General Pico, que, según indicó, le revocó la tenencia del nene al padre. “Todavía no se por qué”, remarcó. “Dijo que no iba a estar mejor con nadie que con la mamá. Y un año después me lo traen muerto”, expresó.

En las últimas horas sorprendió el inesperado ataque que realizó la mujer detenida contra Cristian Dupuy, su expareja y padre del nene asesinado. “Quiero aclarar que el término de víctima al progenitor (de Lucio) no le queda nada bien”, dijo Espósito Valenti cuando el juez Daniel Ralli le dio la palabra, según reveló el abogado de la querella a los medios.

“Era un nene súper inteligente. Nunca nos contó que la madre y la pareja le pegaban. Le preguntábamos is estaba feliz y nos decía que sí, y salía con otra conversación. Nunca nos dimos cuenta”, insistió el hombre que junto con el resto de la familia paterna del menor también estuvo presente en la misma audiencia. Durante el trámite, contó, ellos habían pedido que las acusadas no pudieran mantener diálogo dentro del Complejo Penitenciario 1 de San Luis pero se encontraron con un llamativo y tajante rechazo judicial.

“El juez denegó la petición nuestra que le hicimos a Mario Aguerrido y a los fiscales, que es lo más lógico, para que no se arme estrategia”, indicó Dupuy. En este sentido, señaló que si bien Espósito Valenti y su novia, Abigail Pérez, están en celdas separadas y en un pabellón aparte, pueden hablar a través de las rejas. “Hace 17 dís perdimos a nuestro nieto y hace 17 días nos vivimos preguntando por qué”, dijo.

El abuelo de Lucio subrayó: “Ellas están de vacaciones. Están solas, durante el día están juntas, con teléfono para comunicarse con los parientes, teléfonos para comunicarse con abogados. Encima se dan el lujo de agredirlo por zoom a mi hijo, diciendo que el papel de víctima no le queda bien. Destrozaron una familia de bien”.

“Todos los organismos fallaron, pero una persona, que es responsable, se lo entregó a la mamá”, agregó.

En este marco, la familia paterna de Lucio presentó para un proyecto de ley la detección temprana de violencia infantil. “Mi hijo se descompensó y no pudo viajar. Está en cama”, explicó Dupuy.

El hombre aseguró que en el transcurso de un mes, Espósito Valenti y la novia llevaron 5 veces a Lucio al hospital por quebraduras y golpes, y nadie denunció nada. ”Las dos mataron al nene, entre las dos. Madre y pareja de la madre mataron a Lucio”, sostuvo. “Pena máxima. Que paguen lo que hicieron. Lo que dice la autopsia es más aberrante de lo que se sabe: ¿por qué tanto ensañamiento? Si hay perdón, que Dios las perdone. Nuestra familia no: no hay perdón”, se lamentó.

La familia paterna de Lucio Dupuy analiza denunciar ante la Justicia las responsabilidades de diferentes áreas del Estado, debido a omisiones que pudieron haber evitado la muerte del nene de cinco años que fue asesinado a golpes en La Pampa.

“Quieren que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado. Se denuncia, se informa y el área de Minoridad averigua si fue un accidente o una situación de maltrato; eso no se hizo”, detalló a Télam José Mario Aguerrido, abogado querellante.

El crimen de Lucio ocurrió en ciudad de Santa Rosa el viernes 26 de noviembre pasado y tras su muerte se determinó mediante testimonios y la historia clínica que sufría maltratos en su casa.

Por el hecho se encuentran acusadas y bajo prisión preventiva su mamá Magdalena Espósito Valenti (24) y su pareja, Abigail Paez (27), la primera acusada por homicidio agravado por el vínculo y la segunda por homicidio simple.

En la causa interviene el juez Daniel Ralli, quien dispuso que ambas permanezcan tras las rejas mientras se instruye la causa y hasta que sean sometidas a juicio.

Las dos mujeres están alojadas en en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, adonde fueron trasladadas luego de los incidentes que se produjeron tras una marcha de familiares, vecinos y amigos de la víctima a la seccional donde estaban detenidas en Santa Rosa.

La autopsia entregada al equipo de fiscales constituidos especialmente para investigar el caso indica que Lucio murió a raíz de politraumatismos y de una hemorragia interna. Además de ello tenía lesiones de reciente y antigua data, entre ellas golpes, quemaduras y mordeduras. También el informe demostró que el menor había sido víctima de abuso sexual.

Fuente: La Reforma