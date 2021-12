Muchas personas revelaron molestas a Impacto Castex que «te ofrecen tres cuotas como plan de pago, de 18 mil, 24 mil, dos de 28 mil o dos por 22 mil, cuotas imposibles de pagar, creen que somos tontos, que no nos damos cuenta que como estamos por cobrar el aguinaldo nos piden que lo resignemos para pagar el gas y es mentira, no nos dieron ninguna ayuda de Acción Social, ninguna es mínima a los 18 mil pesos».

Que casualidad que la intendencia sale a ofrecer un plan de ayuda cuando el director de Camuzzi en Castex es José Luis Rojas, consejal de la intendenta macrista Mónica Curutchet.

La noticia comenzó a circular en las últimas horas, dado que el martes hubo entre 70 y 80 cortes» de gas natural en viviendas en distintos barrios de Eduardo Castex. Obviamente, la situación no es exclusiva de esta localidad, pero en los pueblos repercute con mayor rapidez estas situaciones porque -inevitablemente- tienen una fuerte repercusión social. Algunas personas, que dicen tener información calificada, aseguran que hay otro centenar de familias en las mismas condiciones, y podrían sufrir el corte del suministro del servicio «en las próximas horas».

Entre las familias que sufrieron la interrupción del servicio de gas natural «hay situaciones disímiles», indicaron. «Hay quienes acumularon una deuda y no pueden afrontarla porque sabemos que la situación económica actual es dificultosa. En otros casos, la digitalización de los procesos administrativos provocó esta situación, porque no recibieron el aviso de corte o se extravió esa boleta y no tienen conocimientos para acceder a los procesos administrativos virtuales; y otros fueron alertados, quizás no tenían esos mismos conocimientos pero tampoco se preocuparon para regularizar la morosidad», detallaron.

«No creemos que las deudas sean un problema exclusivo de la prestataria de gas natural, sucede que quizás las deudas de energía eléctrica se pueden solucionar concurrieron a la sede de la Cospec Ltda donde se puede hacer una refinanciación, pero en este caso hay que recurrir a una oficina virtual que para muchos es una dificultad», ejemplificaron.