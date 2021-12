Hay prendas que sacan la mejor versión de cada uno, esas que nos acompañan año tras año y no pasan de moda. La modelo e influencer Angie Landaburu nos cuenta las piezas básicas que no no puede faltar en su armario ni en el de todos:

1 – Una camisa con buen corte

Cuando hablamos de una camisa, pensamos en la camisa blanca perfecta, pero cada mujer sabe qué es la perfección para ella. Podemos dividir las camisas en dos grandes grupos: las más rectas de estilo masculino y las más entalladas de corte más femenino. Si tenés formas rectas o sos muy delgada es posible que las masculinas sean tu mejor opción. Conviene elegirlas un poco más grande que tu talla, con mangas arremangadas y los botones de arriba desabrochados, son un clásico imbatible. Si elegís una entallada, tiene que delinear la silueta pero no marcarla, no tiene que levantarse la solapa ni marcarse el corpiño de la espalda.

A las mujeres que tienen líneas más redondeadas en el rostro les conviene las camisas de solapas más bien alargadas. A las que tiene mucho busto les conviene evitar los botones ajustados y las que tienen hombros anchos pueden optar por un modelo sin cuello.

2 – Jeans

Existe mucha variedad de cortes y colores en pantalones de denim, si los sabemos elegir podemos armar outfits muy interesantes y bien definidos. Si pensamos en el armario ideal, el mejor jean es el de color azul oscuro. Al combinarlo con otra prenda clara, se logra un outfit de primavera-verano. Con un sweater en colores tierra, se puede armar un look divino de invierno.

La versatilidad del jean hace que puedas adoptarlo para un look informal o elegante. Si elegís bien el corte, funciona para todos los los cuerpos y en su sencillez radica el potencial de su belleza.

3 – Un vestido, aliado para todas las edades

La tercera prenda que no puede faltar es la más versátil de todas: un buen vestido. Es una prenda muy cómoda y femenina que queda bien en todos las siluetas y en todas las edades. Se podría decir que hay un vestido para cada tipo de mujer, la clave es saber elegir el género y el corte que más nos favorece.

Algodón, lino o Chambray son buenas opciones para actividades informales durante el día. Para la noche o para eventos más formales funciona mejor el terciopelo, el encaje o la seda. Un buen vestido es una prenda que nunca pasa de moda así que se lo sumás a tus básicos te va a acompañar siempre.

4 – Blazer

A la hora de pensar en los abrigos, un must para esta temporada es un blazer over size. Si queremos marcar la silueta, lo ideal es acompañarlo con un cinturón. Podemos combinarlo con faldas amplias, pantalones palazzos o con pollera pantalón. En este armado, los tacos son fundamentales para estilizar.

Para las más osadas, se puede llevar directamente sobre la piel con un vestido corto y unas unas botas de caña alta.

5 – Trench coat, un clásico reversionado

El trench coat es una prenda salvadora, que aporta glamour a cualquier outfit, los preferidos de Angie Landaburu son de corte largo.

Ya no hace falta que el trench sea de color beige, con botones cruzados y con cuello. Los encontramos en mil presentaciones diferentes, todas ellas súper sentadoras.

6 – Zapatillas blancas

Para completar el look, es imprescindible elegir un buen calzado. Lo importante además de estar cancheras, es estar cómodas, porque si estamos cómodas caminamos mejor y sonreímos más.

Si pensamos en comodidad, nada como unas zapatillas blancas, combinan perfecto con todas las opciones y son súper cancheras. El desafío es mantenerlas bien blancas e impecables como el primer día.

7- Botas negras

Últimas en este listado pero no menos importante son las clásicas botas negras. Son tan fundamentales que es clave tener un par en el armario para combinar con vestidos, pantalones o jeans.

Las botas pueden ser cortas, de caña alta, texanas. Cada una aportará un toque más informal o elegante a nuestro look.

Fuente: Infobae