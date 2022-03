El gobierno provincial ofreció un bono de fin de año de 20 mil pesos para los empleados públicos. Pero pretende esperar a que se conozca el índice de la inflación de diciembre para ofrecer un aumento para cerrar la pauta del período en enero. Los representantes gubernamentales ofrecieron activar una cláusula gatillo para determinar el porcentaje de aumento salarial con los datos de inflación de diciembre a pagar con la liquidación en enero 2022.

Además, hicieron una segunda oferta, una opción, respecto al bono. Sería pagarlo según el nivel de sueldos. En ese caso, se abonaría 15 mil pesos de bono y agregarle el 50% -22.500 pesos- para los sueldos menores a 75 mil pesos; 18.750 pesos para el personal que cobra entre 75 mil y 105 mil; y para los demás empleados y empleadas el bono sería de 10.500 pesos.

Este jueves se volvieron a ver las caras en la paritaria. El gobierno provincial y la representación de la Intersindical de estatales y de los gremios docentes retomó la paritaria después del cuarto intermedio de la semana pasada.

La secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, confirmó a este diario que la Intersindical planteó que la oferta «es insuficiente y que es necesario recuperar el 14% del 2020 y resolver en esta Paritaria todo el temario y los temas que se derivaron de las Sectoriales de salud y de auxiliares de educación».

La paritaria pasó a un cuarto intermedio para el lunes a las 9 horas «para que el ejecutivo mejore la propuesta y traiga respuesta al resto de los puntos», señaló la gremialista.

Además, los gremios de la Intersindical expresaron gran malestar en la reunión porque los representantes oficiales no quisieron tratar el resto del temario de la paritaria. Los puntos que no se abordaron fueron la terminalidad del pase al básico del suplemento remunerativo no bonificable, recupero del 14% perdido en la pauta de 2020, el temario de las paritarias sectoriales de Salud y auxiliares de Educación, y la implementación de la readecuación de la escala salarial.

Por su parte, en la paritaria docente, el principal gremio, Utelpa, reclamó que la suma del bono sea más grande, convocó a un plenario provincial de secretarios generales e irá a la reanudación de la paritaria, después del cuarto intermedio, con la expectativa de que el gobierno mejore la propuesta.

Telón de fondo

Como telón de fondo, los funcionarios tiran para abajo la posibilidad de una oferta superadora a partir de que la oposición legislativa trabó con su rechazo al refinanciamiento de la deuda con Nación. El Ejecutivo trazó un panorama de la situación económica y financiera de la Provincia la semana pasada, y ató las posibilidades a la aprobación de un refinanciamiento que, parece, no se concretará.

«Esto limita el accionar del gobierno. Va a haber una oferta salarial, que es lo que podemos pagar», declaró el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, el miércoles. «Esta situación nos quita reservas y coarta las posibilidades de ofrecimiento», anticipó.

La pauta hasta ahora

El bono navideño el año pasado había sido de 15 mil pesos.

El índice inflacionario de noviembre fue del 2,5%.

Desde lo salarial, ya se ha dicho: estatales y docentes reclaman un incremento salarial por encima de los índices de inflación de los últimos meses del año. Y no se olvidan de que el año pasado, en plena pandemia y con una situación crítica extraordinaria, los salarios del sector se quedaron por debajo de la inflación en 14 puntos. La brecha entre lo que piden los gremios y lo que el gobierno está dispuesto a otorgar no es corta.

En agosto los gremios docentes y la Intersindical acordaron un incremento del 14% en dos cuotas, 7 en setiembre y 7 en noviembre. Además, el gobierno adelantó a agosto el incremento del 50% de las asignaciones familiares. El total de la recomposición salarial a noviembre es del 41,45%.

Los gremios pretenden ahora revisar la pauta en relación con la inflación. Pero no se olvidan que durante 2020 perdieron varios puntos con respecto a la inflación y no se resignan a recuperarlos de algún modo. También tienen una serie de reclamos sectoriales pendientes, como recategorizaciones, que sumas remunerativas pasen al básico y que empleados de la 2871 pasen a la ley 643.