En un emotivo acto, se presentó la maqueta, donada por Juan Carlos Ovando, un albañil residente en Bernasconi

El sobreviviente pampeano del crucero, Luis Angel Pereyra, dijo que “todo es una mezcla de emoción y lágrimas Esta segunda maqueta es más parecida al Crucero. En primer lugar, es un sentimiento el tener una réplica donde hice el servicio y, por otro lado, es tener la tumba de 323 camaradas. Es recordar, como los 365 días a los camaradas”.

Uno de los datos más emotivos del acto es que el actual presidente del Centro, Rolando Contreras (marino con resisdencia en Usuahia al momento del conflicto) fue uno de los rescatistas de los náufragos del ARA Belgrano. Y uno de sus hombres rescatados es el pampeano Luis Pereyra.

“Las cosas cuando se hacen de corazón valen el doble. Uno lo hace sin buscar nada a cambio. Los muchachos del Centro se han jugado mucho”, dijo el artista Juan Carlos Ovando. “No tengo palabras de agradecimiento para esto”, dijo, sorprendido por el acto.

“No es solo una maqueta. No es recordarlo solamente los 2 de abril. Es una gloriosa gesta. Ellos son héroes. Están orgullosos de haberlas defendido. No dudaron un segundo. No solamente son veteranos, son héroes», expresó uno de los hijos de Contreras.

La maqueta de cuatro metros llevó un tiempo de construcción de seis meses. “Me enteré que un primo mío es sobreviviente y me propuse hacerla”, dijo el constructor.

La presentación fue un acto para dar inicios a la recordación de los 40 años de la gesta de Malvinas, que se extenderá durante 2022.

Hubo 28 pampeanos en el Crucero ARA General Belgrano hundido el 2 de mayo en la zona de Malvinas. Cuatro murieron: Alberto Edgardo Amesgaray, de General Pico; Hugo Ramón Gatica, de Limay Mahuida; y Jorge Delfino Pardou, de Jacinto Arauz.

Luis Pereyra recordó a otros que salvaron su vida: Mario Rodas, Jorge Becerra, Jorge Gaitan , Jorge Cáceres, Abel Novillo, Gustavo Díaz, Aldo González, Hugo Liñeira, Javier Galviatti, Orellano, Francisco Pereyra y Nani Fernández (quien falleció por covid en 2021), entre otros.,

Pereyra explicó por qué recuerda con una sonrisa sus días en el Crucero Belgrano. “El día que volví, mi pueblo (General San Martín) fue mi sicólogo. Me invitaban y yo pude hablar y descargar lo que sentía”, dijo. “Me alegra recordar a mis camaradas”, remarcó sin ocultar el sentimiento ambiguo de las pérdidas

«Esto es el inicio del futuro Museo de Malvinas. Las puertas del Centro de Veteranos están siempre abiertas. Es una forma de seguir malvinizando”, dijeron los integrantes del Centro de Malvinas de La Pampa.

Fuente: El Diario