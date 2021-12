El ministro de Salud de la provincia de La Pampa, Mario Kohan, expuso esta mañana en la Legislatura los detalles del presupuesto asignado a su área.

En diálogo con Plan B, Kohan señaló que dará detalles del presupuesto. “Insisto que la pandemia no terminó y esperamos que el año que viene sea más tranquilo, siempre y cuando los ciudadanos de la provincia y el país, entiendan que nos tenemos que vacunar. Ya no hay más debate sobre ese tema”.

“Si bien sigue insistiendo un grupo de gente que piensa lo contrario, yo insisto, no crean en mi palabra, revisen la biografía internacional, la biografía seria, no la que no tiene sustento científico”, agregó.

Kohan adelantó que los números asignados a Salud son de 20.000 millones de pesos. “Son 20,598, infracción, con un incremento notable. Durante el año pasado, el presupuesto fue de 11 mil millones de pesos, un 74% de aumento”.

“Igual hay que entender que Salud es transversal a otros ministerios. Obras públicas, Conectividad o Desarrollo Social, tienen presupuesto para salud. Contamos con alrededor del 20% del Presupuesto. De 100 pesos, 20 son para salud en La Pampa”, afirmó Kohan.

Sobre la posibilidad de un nuevo pico y la capacidad de atención, Kohan dijo que “en La Pampa no hemos desactivado para nada el sistema, sigue activo y alerta. Etamos preparados, lo que si sabemos es que el equipo de salud está agotado, por más que se le dé descanso”

“En Alemania cuando se desactiva el equipo de salud por el descenso del caso, un ministro dijo que después cuesta mucho ponerlo otra vez en marcha. Hace dos años que no paramos, estamos cansados, la gente está cansada, no nos quiere escuchar más, yo entiendo, muchas veces yo mismo no me quiero escuchar. Pero tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que ser empáticos, no es una cuestión de un partido político, es una cuestión de la humanidad”.

“No me imagino un 2022 igual al año que pasamos ahora, porque el personal está muy agotado. Mi expectativa es que el coronavirus y sus diferentes variantes se transforme en un virus más de la gripe. Creo que va a pasar en el primer trimestre del año que viene y la vacuna que tanto debate genera, en algún momento del 2022 debe pasar a ser parte del calendario de vacunación”, añadió.

– Hay un reclamo de las personas que se quedan sin trabajo en marzo…

– Hablar hoy de marzo, mire yo estoy preocupado de cómo vamos a pasar las fiestas. Hay que reunirse con los afectos y respetando los cuidados. La vacuna hoy no alcanza porque hay continentes que tienen el 10 % de vacunados y en Latinoamérica se llega al 37 %. Los vacunados se contagian también. Este es un debate falso que quieren generar, como dijimos desde un primer momento, la campaña de vacunación va a morigerar los cuadros graves, pero para tener una inmunidad de rebaño, el 80 o el 85 % de la población mundial tiene que estar vacunada.

¿El presupuesto prevé la creación de nuevos cargos?

– El dinero está, sin embargo, lo que no tenemos son nuevos cargos. Es un tema que vamos a discutir en el mes de marzo.

