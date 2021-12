El ministro de Salud, Mario Kohan, afirmó este miércoles que la pandemia de coronavirus «no terminó» y el sistema «sigue activo y en estado de alerta». De todos modos, advirtió que el equipo de salud está «agotado» y es «muy difícil volver al combate», por lo que reclamó extremar los cuidados para evitar otro rebrote de la enfermedad en la provincia.

Kohan visitó con parte de sus colaboradores la legislatura provincial, este miércoles por la mañna, para explicar el presupuesto del sector del año próximo. «20 de cada 100 pesos se invierte en Salud en la provincia», graficó, respecto a la importancia de los recursos destinados al área. El presupuesto específico para Salud para el año próximo es de 20.598 millones de pesos.

La pandemia que no se va

En primer lugar, el funcionario advirtió este miércoles que «la pandemia no terminó». «Esperemos que el año que viene sea un poco más tranquilo siempre y cuando los ciudadanos del país y de la provincia entiendan que nos tenemos que vacunar. No hay más debate sobre este tema. Existe un grupo de gente que piensa lo contrario, pero no crean en mi palabra, revisen la bibliografía internacional, seria, con sustento científico».

En cuanto al sistema de salud, aclaró que «si bien hicimos reacomodamientos por el descenso» de los casos «no desactivamos para nada el sistema. Sigue activo y en estado de alerta, no lo bajamos en el ministerio».

«Estamos preparados», dijo. Aunque alertó respecto a que «el equipo de salud está agotado, por más que se dé descanso, en Alemania hay una experiencia, cuando se le dio descanso al equipo porque descendían los casos, después resulta difícil, cuesta mucho trabajo, volver al combate. No me imagino un 2022 igual a lo que pasamos. La gente está muy agotada. Por eso los ciudadanos tienen que acompañar y entender que estamos todos juntos».

En ese sentido, señaló que «hace dos años que no paramos. Estamos cansados. La gente no nos quiere escuchar más. Yo no me quiero escuchar más a mi mismo. Pero tenemos que ser solidarios y empáticos y ayudarnos. Si no lo hacemos así, no es un tema de un partido, es un plan sanitario mundial y así hay que verlo y analizarlo».

De todos modos, Kohan confió que cree que «nos va a acompañar el coronavirus el 2022. Mi expectativa es que el coronavirus se vayan transformando en un virus de circulación habitual, como la influenza, va a ser uno más, como la gripe, en algún momento pasará esto. Espero que para el primer o segundo trimestre del año que viene».

«También pienso que la vacunación que tanto debate genera, en algún momento se transformará en obligatoria en el calendario nacional. Será una vacuna más de la gripe», añadió.

El funcionario repitió este miércoles que «los vacunados también se contagian. Se pueden contagiar. Este es otro debate falso que quieren generar y me indigna. Resistimos los archivos. La vacuna es para disminuir formas severas y mortalidad. No para cortar la cadena de contagios Para eso hay que generar inmunidad de rebaño. Y para esto tiene que estar vacunado el 85% dela población mundial. La Pampa tiene el 84% con esquema completo. Por eso insistimos en que completen los esquemas. Muchos de los vacunados no han cumplido con la tercera dosis cuando debieran haberlo hecho».

«Tenemos que juntarnos siempre cuidando el uso de barbijo, los ambientes abiertos o cerrados con ventilación. La vacuna sola no alcanza aún. Una de las primeras cosas que puso en evidencia la pandemia fue la inequidad en el mudo. Hay continentes con el 10 por ciento de gente vacunada. En Latinoamérica el 37% está vacunado», indicó.

«Si se sabe que en el mundo entero la actual etapa de la pandemia la llevan adelante los no vacunados», remarcó.

En cuanto a la variante Omicrcom, estimó que es más contagiosa pero menos letal que las anteriores, aunque falta estudiar qué cobertura brindan las vacunas. «Avanza como una ráfaga de fuego. Es más contagiosa. En el continente africano el 87% de los casos es de esa variante», indicó.

El presupuesto

Kohan dijo que el presupuesto de Salud para el año próximo es de 20.598 millones de pesos. «Un incremento notable. El año pasado el presupuesto inicial que aprobó la cámara era de 11 ml millones para 2021. El que pedimos ahora es de 20 mil. Un 75% de aumento. Pero hay que entender que salud es transversal a otros ministerios. La provincia destina el 11% para salud pero es transversal. Obras públicas tiene un monto cercano a 12 mil millones para salud. Conectividad también invirtió dinero. Y Desarrollo Social. Somos alrededor del 20%. De 100 pesos 20 para Salud en La Pampa».

Respecto al personal contratado por artículo sexto, que vencen en marzo, pateó la pelota para más adelante. «Vamos a discutir en ese momento. Hablar hoy de marzo… estoy preocupado de cómo vamos a pasar las fiestas. Espero que entiendan que nos tenemos que cuidar para por primera vez después de dos años disfrutar de navidad y año nuevo en familia, que tanto necesitamos todos», dijo.

Kohan confió que «el dinero está» no obstante reconoció que «no tenemos nuevos cargos» en el presupuesto. «Eso se va a discutir en marzo», insistió.

