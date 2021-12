En una entrevista con este medio, Maximiliano Dupuy contó el motivo que llevó a renunciar a la tutela de Lucio y la desprotección que sintió de parte de los organismos oficiales. «Hicimos una mediación y nos negamos a devolver a Lucio, ahí arrancó la denuncia contra nosotros y jamás fuimos escuchados, nuestra voz no tenía peso, eso fue un error, desde el día que renunciamos a Lucio nadie hizo un seguimiento», se quejó.

Por el crimen de Lucio, están detenidas su mamá, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

En un momento de la charla, Maximiliano se preguntó: «¿por qué no nos dio a Lucio sino lo querían? Si vos maltratas a un hijo es que no lo querés. Yo creo que no lo querían. Es un crimen por odio, es lo que apunta el abogado, por enojo con mi hermano, enojo con nosotros. Ella diciendo a mi hermano (Cristian) que no era un padre presente, hay chat de eso. Odio a nosotros, a mi, a mi hermano a nuestra familia». Y añadió: «cuando Lucio venía a Pico, una de las cosas que ella le pedía a Cristian era que no nos viera a nosotros».

«Cuando Magdalena y mi hermano (Cristian, padre de Lucio) deciden separarse, él estaba en Luján y ella decidió irse a Santa Rosa. Entonces Magdalena empieza a ir y venir desde Santa Rosa a General Pico, dejaba al nene tres o cuatro días, y ahí él se quedaba con nosotros o con los abuelos. Lucio no tenía un hogar fijo», dijo.

«Cuando Lucio empezó a ir a la guardería acá en Pico, ella ya no apareció más. Nos cedió la tutela. Solo venía a firmar papeles y nada más. Nosotros lo tuvimos desde noviembre de 2018 hasta julio de 2020, casi dos años», recordó.

El tío confirmó que no hicieron ninguna denuncia por maltratos de parte de la madre hacia Lucio. «No hubo denuncias, nosotros no lo sabíamos. Mientras yo lo tenía a Lucio, no había violencia. Nosotros se lo dimos a la madre con temor porque ella nos hacía denuncias y yo pensaba que iba a terminar preso, si ella me denuncia, iba a ir preso. Yo no hice ninguna denuncia, ella me denunciaba a mi. Yo no lo vi a Lucio en el último año. El tiempo que tuvimos a Lucio, no nos sentimos protegidos. Después que ella nos pide a Lucio y nosotros le dijimos que no, empezaron las amenazas… y entonces decidimos renunciar a la tutela. Cuando ella hizo la denuncia nos quitó a Lucio de las manos. A nosotros no nos quedó otra que renunciar a la tutela», comentó.

Insistió en que «hicimos una mediación y nos negamos a devolver a Lucio, ahí arrancó la denuncia contra nosotros y jamás fuimos escuchados, nuestra voz no tenía peso, eso fue un error, desde el día que renunciamos a Lucio nadie hizo un seguimiento, no hubo una protección para ver qué iba a pasar con Lucio. Ahí está el error, nosotros no fuimos defendidos por nadie».

«Ojalá que la Justicia pueda poner los ojos en los niños y no tanto en la maternidad o la paternidad», reclamó Maximiliano.

«Hay muchísima gente que se ha pegado a nuestro dolor, que ha sentido a Lucio como un hijo, como un nieto y como un sobrino. La verdad que la muestra de afecto de la gente ha sido sorprendente», agradeció.

Sobre el proyecto para sancionar la Ley Lucio, Maximiliano dijo: «para mi, como he dicho en todos lados, a mi me traería paz que haya una ley para que se protejan a los nenes, si se logra ese cambio de mirar el bienestar de los niños, que haya herramientas para el tutor, sea mamá o papá. Hoy lamentablemente la defensa está sobre la mujer, pero no todos los casos son iguales. Ojalá se aprueba y de sus frutos y haya una protección para los nenes».

Fuente: El Diario