En principio, Fileni señaló “en esta oportunidad recibimos alrededor de cuatro llamados en horas de la madrugada, todos por tentativas de robo, porque las personas se dieron cuenta y cortaron la comunicación inmediatamente”.

No obstante, manifestó que durante la tarde de ayer, en la ciudad de Santa Rosa, un hecho logró concretarse. “Se hicieron pasar por un familiar que estaba secuestrado y despojaron a una mujer de 82 años de una suma importante de dólares“, indicó Fileni.

“Esta gente no cesa, está permanentemente realizando estas maniobras y lamentablemente siempre tenemos una víctima que cae en el gaño”, sostuvo la responsable de la Brigada de Investigaciones UR II.

En ese sentido, Fileni realizó un pedido a toda la sociedad sobre la toma de conciencia de este tipo de situaciones y en especial a los adultos mayores, el blanco fácil de los delincuentes que realizan estafas telefónicas. “Si reciben estos llamados, corroboren con sus familiares, no se larguen directamente, no contesten y no pasen datos”, expresó.

Así mismo, destacó que todas las estafas se realizan a números fijos, pero luego, de una manera u otra, también logran conseguir los números celulares, logrando que las personas mantengan todas sus líneas ocupadas o no puedan comunicarse con familiares para preguntarles por su estado.

En tanto, destacó que los estafadores suelen utilizar dos modalidades, por un lado el familiar que se hace pasar por una víctima de secuestro. Una estafa que puede ocurrir en cualquier momento del día, para lo cual los delincuentes impostan la voz e intenta hacerle creer a la víctima que son efectivamente un familiar directo. Por otro lado, la segunda modalidad es la de cambio de dólares, la cual suele realizarse en horarios bancarios.

Fuente: InfoPico