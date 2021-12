Una gran cantidad de campos del norte provincial se encuentran bajo agua, mientras otros tienen serios problemas de piso para trabajar, producto de las lluvias acumuladas en los últimos meses, que en esta zona estiman en 1.500 milímetros en lo que va del año.

La compleja situación la reveló con imágenes el productor Ulises “Chito” Forte, con críticas a la falta de respuestas de las autoridades políticas, pero también con cuestionamientos a los dirigentes rurales que no advierten públicamente lo que sucede.

Los mayores inconvenientes, de campos inundados, se centran en el departamento Maracó y la zona entre General Pico, Dorila y Agustoni, pero hay predios rurales en casi todo el norte con serias dificultades para producir.

“Chito” Forte, quien tiene su campo en cercanías de Agustoni con el 90% de las tierras bajo agua, subió una serie de imágenes elocuentes sobre la inundación y reclamándole a las autoridades gubernamentales.

“De esto hablamos cuando decimos que siempre estamos para aportar, para pagar impuestos y que el Estado es socio en las ganancias, pero que cuando estamos en las malas las tenemos que atravesar solos. Solos y bajo el agua”, posteó el ex referente de FAA y ex titular del IPCVA.

Una vez hecha pública la situación, le avisaron que autoridades del Gobierno Provincial recorrerían este lunes toda la zona en un avión, pero no tuvo confirmación luego si el sobrevuelo se concretó.

En diálogo con este diario Forte describió: “llevamos alrededor de 1497 milímetros en el año, estamos totalmente anegados, toda la zona del departamento Maracó, está totalmente inundada. Otros productores de la provincia también me están llamando”.

“En el caso mío tengo más del 90% del campo inundado, pero esto en toda la zona de General Pico, Agustoni, Dorila, Trebolares, el este de Pico y el norte, totalmente inundado”, indicó.

Y agregó que “en este momento ya se están uniendo los bajos, el agua corre y pasa de un bajo a otro cubriendo todo, algo pocas visto en esta zona. La situación es tremenda”.

Describió que en gran parte del departamento Maracó la alfalfa se perdió «en su totalidad», también quedó trigo y girasol «bajo el agua», mientras que «la soja y maíz que venían bien, también va resultar muy afectada». En el mismo sentido, también señaló que «se verá afectado el engorde de los animales».

Imágenes

Previo a difundir las imágenes, el productor agropecuario explicó: “estuve 10 días reclamando por vías institucionales y ahí me encontré con que el interés era que el tema no se hiciera público. Bueno, me cansé y ahí tienen las imágenes para que vean como estamos”.

Y remarcó que “me tomé el trabajo de distribuir imágenes porque por lo general a la gente del campo nos dicen que nos vivimos quejando, pero ahí tienen las imágenes para ver qué es lo que está pasando, son elocuentes”.

Forte puso a salvo el trabajo que realiza el personal a cargo del mantenimiento de caminos vecinales de la Municipalidad de Pico. “El Rata Balvidaderes se mata laburando, y quiero agradecerle públicamente lo que está haciendo con los caminos, está todo el día renegando con esta situación”, destacó.

Pero advirtió que “eso quiere decir que la Municipalidad está oficialmente informada de cuál es la situación, por lo que Provincia también tiene que estar al tanto de todo esto”.

Comunicación

A la hora de los cuestionamientos, “Chito” Forte no solo apuntó al Gobierno Provincial por no advertir la situación, sino que le pegó a la dirigencia rural por el silencio.

“La prensa local y provincial no estaba ni enterada de cuál era la situación, y eso quiere decir que la sociedad urbana tampoco está enterada del problema que tenemos, entonces, eso marca una deficiencia del sector a la hora de comunicar”, advirtió el productor.

Y remarcó: “yo creo que hay una falencia del sector muy fuerte, porque se confunde amistad con obsecuencia, son tan amigos del gobierno que tienen miedo de pedir públicamente una reunión para que no se ofendan en el gobierno”.

Adelantó que se espera una “pérdida millonaria” y pidió que “por lo menos que declaren la zona en emergencia y desastre agropecuario, que al menos otorga alguna política de contención hacia los productores, con diferimientos impositivos, postergación de vencimiento de créditos y ese tipo paliativos, hasta que nosotros tengamos el campo en condiciones de volver a producir”.

Fuente: Diario de La Pampa