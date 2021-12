El jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau, se refirió al crimen de Lucio Dupuy y aseguró que no dudará en dar un paso al costado si la investigación del caso lo requiere. “Estoy dispuesto a salir si tengo que hacerlo”, señaló el Comisario General (retirado).

En el auditorio de MEDANO se realizó, el pasado jueves, un reconocimiento desde la Unidad Regional II a uniformados destacados de las Unidades Policiales y Personal de la URII.

Del acto participaron autoridades municipales, provinciales y policiales, entre los que se encontraba el jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau, quien en su discurso hizo referencia a la muerte de Lucio Dupuy, el menor asesinado en Santa Rosa y por el que están detenidas la madre y su pareja.

“Trabajamos pensando en el vecino, que los tenemos cuidar. Este no es un acto más, lo parece, pero no lo es”, expresó Guinchinau. “Estamos viviendo una circunstancia muy especial socialmente, lamentamos la pérdida de un niño. Una circunstancia que, como representante de la fuerza fui cuestionado y estoy dispuesto a estarlo. También estoy dispuesto a salir si tengo que hacerlo”, agregó el jefe policial.

Manifestó además que la fuerza es el “fusible” que salte en este tipo de casos y que está dispuesto a pagar el precio que corresponda por el accionar policial.

Guinchinau dijo que, después de retirado, decidió salir de su zona de confort para asumir los riesgos que su cargo actual implica. Y señaló “estoy angustiado, por supuesto. Primero, porque soy padre. Porque duele, es un hecho irreparable y en cierta forma me siento culpable para que no pasara”.

Sostuvo qua Policía de La Pampa no dejará de asistir a un pedido de socorro porque “estamos para servir, el que no lo sienta así, no forma parte de esta querida institución”, concluyó.

Fuente: El Diario