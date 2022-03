Los ministros Pablo Maccione (Educación), Horacio di Nápoli (Seguridad), Mario Kohan (Salud) y Diego Álvarez (Desarrollo Social) finalmente fueron interpelados durante la jornada de este jueves en la Cámara de Diputados, para dar explicaciones sobre el rol de los organismos del Estado alrededor del crimen de Lucio Dupuy. La interpelación también alcanzó al defensor defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca, quien pidió estar presente de manera voluntaria.

La sesión especial arrancó a las 14.20 y terminó más de tres horas y media después, a las 17.55 horas. Desde todos los bloques, tanto el del oficialismo como los de la oposición, se mostraron conformes por la disposición de los funcionarios.

Aunque los ministros se escudaron en que hay una investigación judicial en curso para evitar dar datos concretos sobre el caso, junto al defensor Meacca dijeron que el sistema «funciona» y revelaron que aumentaron las consultas y denuncias en todas las áreas a partir de este caso.

El primero en hablar fue Alvarez. Se refirió al niño «L.D.». Advirtió que «no vamos a poder dar información concreta y detallada ´porque entorpeceríamos la causa judicial». Además, también hay una investigación administrativa a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Después Di Nápoli y Maccione repitieron la disposición a dar información, aunque con la mismas advertencia de algunas limitaciones. Kohan habló para pedir que algunos presentes en la sala se pusieran el barbijo.

«El sistema funciona»

El primer diputado que intervino fue el radical Francisco Torroba. Apuntó al defensor Meacca. Le preguntó por qué no funcionó el sistema de protección de los niños en el caso de Lucio Dupuy.

«El sistema funciona a partir de la denuncia», advirtió Meacca para defender su actuación: ubicó a La Pampa entre las seis mejores del país en cuanto a normas y estructura de defensa de la niñez. Y que esta etapa funciona con control judicial.

También indicó que hay «pocas condenas por violencia y abuso sexual», a pesar que salen condenas todos los días. Además dijo que hay una alta reincidencia en este tipo de delitos y que por ahora no hay respuestas para esos casos.

«Ocho de cada diez niños reciben violencia física o verbal en el ámbito familiar», dijo Meacca. Consideró que hay que facilitar las denuncias a través de las tecnologías y las aplicaciones de celulares para aumentar el compromiso del denunciante.

Admitió que en la actualidad no hay un seguimiento de los condenados por abuso sexual contra niños. Torroba consideró que Meacca no le respondió el cuestionamiento, y le reiteró la pregunta: «Usted dice que hay protocolo y estructura. ¿Por qué falló?».

Meacca contestó que «el sistema es un sistema de articulación en nuestra provincia. Estuve en Córdoba y en Neuquén en temas de infancia. En Córdoba no había contacto (entre los equipos técnicos) con los jueces. Había un sistema burocratizado. Hoy en LaPampa como defensor, hago una llamado y tengo la información. La circulación de la información es óptima».

Dijo que había un cambio de paradigma en relación a la familia. «Hoy la familia es la familia afectiva», afirmó. Pero admitió que «el 65% de las infancias están vulneradas. En ese contexto es que se trabaja en la protección».

Meacca reconoció que ni los equipos técnicos ni los funcionarios que trabajan en la protección de la niñez pueden prometer una política para que casos de abuso sexual y violencia no se sigan produciendo.

El diputado Martín Ardohain pidió a Meacca que explique «por qué los protocolos no saltaron». El Defensor dijo que «hay cosas que no puedo decir para no entorpecer la causa judicial. Pero una vez que termine voy a venir con toda la documentación».

«No hay ninguna denuncia por este caso», dijo Meacca, en línea con los trascendidos desde ese organismo.

Más adelante, ante una repregunta de Torroba sobre la capacidad de su organismo para atender la demanda de casos, Meaca remarcó que tienen «personal súper capacitado y súper comprometido que ha quedado muy afectado por todo esto». Y advirtió que «no hay que estar convencido que en una persona vulnerable se detecta automáticamente» y ejemplificó que «hay chicos que en Cámara Gesel no han podido contar y nosotros dos años más tarde, por la intervención, terminamos detectado que eran víctimas de abuso».

Efecto pandemia

El diputado Mauricio Agon -invocando las palabras del defensor Meacca sobre que «la articulación es óptima»- le pidió a los ministros que expliquen qué falló en cada área para que no sonaran las alarmas en el caso de Lucio.

Maccione dijo que existe un protocolo que establece el deber de los docentes de realizar una «comunicación obligatoria» o «una denuncia», según el tipo de hecho que se trate. «El Ministerio permanentemente está trabajando con las escuelas y los equipos directivos. Es un trabajo permanente que siempre hay que profundizar. A veces las familias no facilitan los trabajos de ESI», dijo más adelante.

El ministro de Salud Mario Kohan dijo que una vez que se detecta un caso de violencia se comunica a la policía y a la Unidad Funcional de Género. «Lo que estamos viendo es el emergente de una sociedad más violenta y agresiva», señaló . Y apuntó que esto se agravó con la pandemia.

Cuando el radical Marcos Cuelle le cuestionó sobre la capacitación del personal de salud para atender a personas que llegan en un posible contexto de violencia -como se supone que ocurrió con Lucio y sus varios ingresos a las guardias con lesiones-, el ministro de Salud remarcó que «la capacitación permanente». «Cuando ingresa un paciente a la guardia, y quien asiste tiene una sospecha determinada de posible maltrato, hay una guardia policial y se llama al 101 para hacer todo el procedimiento. Pero no puedo hablar por lo que esté haciendo un profesional en particular en este momento», insistió.

Luego, ante otra pregunta de Torroba, puntualizó que hubo «60 mil intervenciones durante los últimos 3 años y se han evitado muchísimos dramas». «Cuando se evita un drama, se entera la familia y quien actuó, pero no sale en los diarios», dijo.

La llamada al 101

Di Nápoli dijo que en las llamadas al 101 por casos de violencia o abuso «se da intervención a las Unidades Funcionales de Género, Niñez y Adolescencia que están a disposición las 24 horas».

Dijo que, en muchos casos, los conflictos no llegan a la justicia por la intervención de los asistentes sociales, psicológos y abogados de las unidades funcionales de género.

Sobre la falta del 102 (un número de denuncia de abusos de niños o niñas), el ministro Diego Álvarez dijo que «no hay un 102 porque es un número de escucha y el 101 es superador. Cuando hay un llamado al 101 se da una respuesta inmediata».

«En muchas provincias el 102 funciona en horario limitado. El 101 garantiza las 24 horas y hay personal especializado, porque está articulado con las guardias de Niñez y Adolescencia y con las Unidades Funcionales», amplió luego Álvarez.

El ministro Horacio di Nápoli (Seguridad) dijo que no podía responder la consulta del diputado Leonardo Avendaño (FreJuPa) sobre lo ocurrido con la llamada del 25 de agosto de 2021, donde una vecina advirtió de la golpiza. El jefe de Policía, Daniel Guinchinau, había dicho en una entrevista con este medio que habían pasado «mal la dirección».

Los ingresos en Salud

El primer cruce entre el oficialismo y la oposición en la interpelación se produjo cuando la diputada Agustina García preguntó sobre los ingresos de Lucio al sistema de Salud. También preguntó porque la posta sanitaria del Barrio Río Atuel estaba cerrada la nochecita del 2 de noviembre cuando Abigail Paez llevó al nene golpeado.

El diputado Espartaco Marín salió en defensa de los ministros. «No se pueden hacer preguntas puntuales, porque los ministros no pueden entorpecer la causa judicial», afirmó.

García reclamó conocer lo ocurrido en Salud, Kohan respondió: «conozco la historia clínica. La tuve que ver, pero no se la voy a decir», señaló el ministro de Salud.

Luego, dijo que las postas están abiertas hasta las 20 horas «porque a partir de esa hora hay muy bajo nivel de consultas». Pero aclaró que a partir de la pandemia decidieron «reforzar las guardias en otros lados a partir de esa hora».

Más denuncias.

En otra pregunta de Mauricio Agón, tanto Maccione como Di Nápoli y Álvarez revelaron que tras la muerte de Lucio aumentaron las consultas y denuncias sobre maltrato infantil en todos los ámbitos.

Maccione dijo que «aumentaron mucho en estos días las acciones, como en todo el país». Di Napoli reafirmó que venían con un nivel «normal» en cantidad de denuncias y que «se incrementó la cantidad de denuncias a partir de este hecho».

Álvarez también aseguró que «veníamos en parámetros normale y el hecho que nos trae aquí ha disparado las intervenciones». «Las derivaciones han aumentado, el sistema se recarga y estamos trabajando para seguir dando respuestas», apuntó.

Fuente: El Diario