El exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, confirmó que dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislado, por lo que no asistirá a la jura como diputado provincial luego de ser electo. Además, confesó que no se vacunó contra el coronavirus.

«Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid positivo. Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud», aseguró el funcionario quien aseguró que no creyó prudente vacunarse porque no tiene enfermedades preexistentes.

El cocinero debe asumir a su cargo como diputado provincial, pero no podrá asistir a la jura en la Honorable Cámara de Diputado de la Provincia de Buenos Aires por esta situación. Si bien no está en contra de las vacunas, reflexionó que no debe inocularse.

El político aclaró que su decisión está basada en que su madre es bioquímica-homeópata. También manifestó que se trata de una postura personal.

Molina ganó la interna de Juntos en las PASO por Quilmes y el 14 de noviembre se presentó como primer candidato en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. A pesar de la victoria en primera instancia, quedó en segundo lugar en las generales.