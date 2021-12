Los ministros Pablo Maccione (Educación), Horacio di Nápoli (Seguridad), Mario Kohan (Salud) y Diego Álvarez (Desarrollo Social) son interpelados durante la jornada desde jueves en la Cámara de Diputados, para dar explicaciones sobre el crimen del nene Lucio Dupuy. La interpelación también alcanza al defensor de la Niñez, Juan Pablo Meacca.

El primero en hablar fue Alvarez. Se refirió al niño «L.D.». Advirtió que «no vamos a poder dar información concreta, detallada. Porque entorpeceríamos la causa judicial». Además, se inició una investigación administrativa, a cargo de la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas).

Después Di Nápoli y Maccione repitieron la disposición a dar información, aunque con la mismas advertencia de algunas limitaciones. Kohan habló para pedir que algunos presentes en la sala se pusieran el barbijo.

«El sistema funciona»

El primer diputado que intervino fue el radical Francisco Torroba. Apuntó al defensor Meacca. Le dijo que porqué no funcionó el sistema de protección de los niños en el caso de Lucio Dupouy.

«El sistema funciona a partir de la denuncia», destacó Meacca para defender su actuación: ubicó a La Pampa entre las seis mejores del país en cuanto a normas y estructura de deensa de la niñez. Y que esta etapa funciona con control judicial.

También indicó que hay «pocas condenas por violencia y abuso sexual», a pesar que salen condenas todos los días. Además dijo que hay una alta reincidencia en este tipo dedelitos y que por ahora no hay respuestas para esos casos.

«En violencia física 8 de cada 10 niños reciben violencia física o verbal en el ámbito familiar», dijo Meacca. Consideró que hay que facilitar denuncias a través de las tecnologías y las aplicaciones de celulares para aumentar el compromiso de la denuncia.

Admitió que en la actualidad no hay un seguimiento de los condenados por abuso sexual contra niños. Torroba consideró que Meacca no le respondió el cuestionamiento, y le reiteró la pregunta: «Usted dice que hay protocolo y estructura. ¿Porqué falló?».

Meacca contestó que «el sistema, es un sistema de articulación en nuestra provincia. Estuve en Córdoba y en Neuquén en temas de infancia. En Córdoba no había contacto (entre los equipos técnicos) con los jueces. Había un sistema burocratizado. Hoy en LaPampa como defensor, hago una llamado y tengo la información. La circulación de la información es óptima».

Dijo que había un cambio de paradigma en relación a la familia. «Hoy la familia es la familia afectiva», afirmó. Pero admitió que «el 65% de las infancias están vulneradas. En ese contexto es que se trabaja en la protección».

Meacca reconoció que ni los equipos técnicos ni los funcionarios que trabajan en la protección de la niñez pueden prometer una política para que casos de abuso sexual y violencia se sigan produciendo.

El diputado provincial Martín Ardohaín pidió a Meacca que explique «¿por qué los protocolos no saltaron?». El Defensor dijo que «hay cosas que no puedo decir para no entorpecer la causa judicial. Pero una vez que termine voy a venir con toda la documentación».

«No hay ninguna denuncia por este caso», dijo Meacca, en línea con los trascendidos desde ese organismo.

Efecto pandemia

El diputado Mauricio Agon -invocando las palabras del defensor Meacca sobre que «la articulación es óptima»- le pidió a los ministros que expliquen qué falló en cada área para que no sonaran las alarmas en el caso de Lucio.

Maccione dijo que existe un protocolo que establece el deber de los docentes de realizar una «comunicación obligatoria» o «una denuncia», según el tipo de hecho que se trate.

El ministro de Salud Mario Kohan dijo que una vez que se detecta un caso de violencia se comunica a la policía y a la Unidad Funcional de Género.

«Lo que estamos viendo es el emergente de una sociedad más violenta y agresiva», señaló . Y que esto se agravó con la pandemia.

La llamada al 101

Di Nápoli dijo que en las llamadas al 101 por casos de violencia o abuso «se da intervención a las Unidades Funcionales de Género que están a disposición las 24 horas».

Dijo que en muchos casos, los conflictos no llegan a la justicia por la intervención de los asistentes sociales, sicológos y abogados de las unidades funcionales de género.

Sobre la falta del 102 (un número de denuncia de abusos de niños o niñas), el ministro Diego Alvarez dijo que «no hay un 102 porque es un número de escucha y el 101 es superador. Cuando hay un llamado al 101 se da una respuesta inmediata».

El ministro Horacio di Nápoli (Seguridad) dijo que no podía responder la consulta del diputado Leonardo Avendaño (FreJuPa) sobre lo ocurrido con la llamada del 25 de agosto de 2021, donde una vecina advirtió de la golpiza. El jefe de Policía, Daniel Guinchinau, había dicho en una entrevista con El Diario que habían pasado «mal la dirección».

Los ingresos en Salud

El primer cruce entre el oficialismo y la oposición en la interpelación se produjo cuando la diputada Agustina García preguntó sobre los ingresos de Lucio al sistema de Salud. También preguntó porque la posta sanitaria del Barrio Río Atuel estaba cerrada la nochecita del 2 de noviembre cuando Abigail Paez llevó al nene golpeado.

El diputado Espartaco Marín salió en defensa de los ministros. «No se pueden hacer preguntas puntuales, porque los ministros no pueden entorpecer la causa judicial», afirmó.

García reclamó conocer lo ocurrido en Salud, Kohan respondió: «conozco la historia clinica. La tuve que ver, pero no se la voy a decir», señaló el ministro de Salud.

Fuente: El Diario