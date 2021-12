Se refirió al complejo Ojo de Agua, los trabajos con el Plan Argentina Hace y el accenso del Club Deportivo Uriburu a la primera división de la Liga Cultural de Fútbol, después de 52 años.

Sobre el complejo turístico Ojo de Agua manifestó que allí se abrirá la temporada provincial de Turismo y que será un balneario inclusivo con una importante inversión producto del trabajo conjunto entre nación, provincia y municipio.

Fernández expresó que “estamos muy contentos recibiendo estos 127 años de Uriburu que nos encuentra trabajando, con muchas obras como el asfalto, cordón cuneta y la red de agua potable. Con el Programa Argentina Hace construimos los baños para personas con discapacidad en el balneario Ojo de Agua, se adquirieron sillas anfibias, etc. Creemos que este nuevo aniversario se da en un contexto de felicidad porque el Club Deportivo Uriburu luego de 52 años ascendió a la Primera División de la Liga Cultural de Fútbol, todo esto ayuda a unirnos y nos da mucha satisfacción”, afirmó.

Ojo de Agua

Aseguró que “sin dudas que el balneario Ojo de Agua nos hizo transcender, siempre repito que es un lugar de oportunidades para nuestra localidad y el fin de semana pasado estuvimos participando de la Feria Internacional del Turismo (FIT) en la ciudad de Buenos Aires. El Ojo de Agua es el lugar elegido en los últimos años por los pampeanos, pampeanas y la gente de zonas limítrofe. Es una bandera para la localidad”.

Consideró que “el turismo es una inversión y así lo entendemos. La inversión que hemos realizado tiene que ver con gestión, con el acompañamiento del Gobierno provincial, de nuestro gobernador Sergio Ziliotto y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton que a través del programa Argentina Hace nos han permitido hacer los baños, incorporar las sillas anfibias todo por un monto de 4 millones de pesos. También mediante la Dirección de Discapacidad y en esto quiero agradecer al director Iván Poggio porque nos ha permitido que la agencia Nacional de Discapacidad nos aporte 5 millones de pesos para los juegos accesibles y de inclusión. Por eso decimos que el balneario Ojo de Agua no debe ser un lugar para algunas personas sino con oportunidades para todos, para que todos y todas lo puedan disfrutar. El 18 de diciembre se hace la apertura del turismo en La Pampa desde nuestro balneario Ojo de Agua”, enfatizó.

Club Deportivo Uriburu

Seguidor del fútbol, Fernández se refirió al ascenso del Club Deportivo Uriburu a la primera división de la Liga Cultural de Fútbol y sostuvo que “siempre entendimos la importancia que tiene el deporte no solo generado desde el municipio desde las escuelas deportivas municipales sino también acompañando al Club Deportivo Uriburu. Acompañamos en todo lo posible a una comisión que se esforzó muchísimo durante la pandemia, que sostuvo un proyecto de un cuerpo técnico que llevó a excelentes resultados, pero fundamentalmente en contener a muchísimos jóvenes, es lindo ver tantos chicos y chicas haciendo deporte, entrenando y ocupando su tiempo en cosas sanas. Me llena de orgullo verlos trabajar todos los días y está a las claras que el haber apostado en acompañar a esta comisión directiva, cuerpo técnico y a este plantel no estábamos equivocados y somos inmensamente agradecidos por la alegría que nos dieron”.

Plan Mi Casa

Refirió que “en estos momentos estamos construyendo 8 (ocho) viviendas con albañiles de nuestro pueblo, con bloques de nuestra propia bloquera generando mano de obra local. Esas casas están a punto de ser terminadas y comenzaremos la construcción de otras 8 (ocho) más con la misma metodología que tiene un impacto económico en la localidad por lo que significa la economía y el cumplirle a la gente el sueño del techo propio”.

Nación, Provincia y Municipio

Admitió que “siempre es más fácil gestionar porque las buenas relaciones ayudan, el acompañamiento de nuestro Gobierno provincial que nos abre las puertas del Gobierno nacional y hace que todo fluya y que redunde en beneficios para el pueblo”.

Resaltó que en estos días “nos entregan en Mar Del Plata un camión 0 kilómetro que mediante la Secretaría de Asuntos Municipales nos permitieron ingresar a un programa nacional para adquirir ese rodado. En estos dos años de gestión llevamos incorporados seis vehículos entre ellos una combi para personas con discapacidad que es necesaria tenerla. Este trabajo en conjunto nos permite llevar adelante una gestión con muchos logros que son en definitiva, un beneficio para la gente”.

127° Aniversario

Puntualizó que “soy un agradecido de la gente, nuestro lema municipal lo dice: “es con vos”. Nos basamos en ese apoyo de la gente porque sin ellos no podríamos hacer nada, nos acompañaron en su momento para llegar a regir los destinos de Uriburu y nos siguen acompañando y revalidando esa relación. Vamos a seguir trabajando porque ese es nuestro compromiso”.

Añadió que “siempre es lindo que la gente sepa a dónde van los recursos y desde donde llegan, de quienes nos acompañan y quienes hacen posible que esta gestión siga avanzando”, finalizó.