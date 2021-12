Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable. Esta vez pondremos el foco en uno de los rubros más buscados en Google. A la hora de recurrir al horóscopo, mayormente es por dos motivos: el futuro, el amor y los secretos de cada signo. Quien se embarca en una relación lo primero que se busca como dato de color es el signo del zodiaco de la respectiva pareja. Aqui es donde podemos encontrarnos con buena información, o mala. Si es histérico, obsesivo del orden, sensible, responsable, enérgico o peleador son todos datos que aporta el horóscopo.

Es por eso que esta información te será útil tanto a la hora de embarcarte en una relación, como también para tus vínculos ya establecidos. De ahora en más ya no podrán mentirte y ocultarte cosas. De hecho, hasta entenderás porqué esconden lo que esconden, ya sea por inseguridades, prejuicios, miedos, o simplemente porque son amantes del misterio.

Aries

Aries siempre desea ser el primero, desea liderar, desea, en el fondo, destacar sobre cualquier persona para demostrar al mundo que si quiere, puede. Pero sobretodo para demostrárselo a la gente que ama. Muchos creen que es súper competitivo, que sólo piensa en ganar, en dejar detrás al resto, que sólo quiere destacar. Pero no es del todo así. Si quiere destacar es porque necesita que la gente a la que ama se sienta orgullosa. Necesita que esas personas se alegren por haberlo elegido en sus vidas, se sientan bien, y no decepcionados. Aries no es tan egoísta como todo el mundo piensa. Aries tiene una fuerte dependencia al amor, a sentirse querido, una necesidad fuerte de impresionar a los que quiere, una necesidad de demostrar que has hecho bien queriéndote quedar a su lado.

Tauro

Los taurinos son por excelencia el signo que más se hace valer. No le gusta que lo pasen por arriba y su dignidad e ideales están ante todo. Siempre están con temor a traiciones imaginarias, y a ataques en los que en realidad nadie está pensando. El toro pierde su fuerza cuando se enamora, pero no se lo hace saber al mundo, porque no quiere que el mundo sea malo y se la quite. Porque a veces esa fuerza es lo único que tiene.

Géminis

En lo más profundo de su corazón, Géminis tienen una fuerte inseguridad en lo que respecta al amor. Parece que pocas cosas le importan pero no es así. En el fondo,Géminis necesita que le den mucha confianza para abrirse del todo. Que te cuente mil historias no significa que te esté contando sus historias más íntimas o que te hable acerca de todo no significa que te esté hablando de lo que su alma siente. Sus sentimientos están guardados, a veces, bajo llave.

Cáncer

Cáncer tiene mucho miedo de ser herido, de ser lastimado, de sufrir de nuevo. El miedo sólo a pensar en lo que puede llegar a pasar le hace muy vulnerable a todo. Pero tienden a ocultarlo como pueden, mostrándose agresivos, o a veces incluso enfadados. En el fondo no quiere que nadie sepa de su secreto y por eso, es difícil averiguar qué es lo que se esconde detrás de ese enfado. Es pánico a que lo vean débil.

Leo

A Leo las cosas le duelen. No todo es lo que parece. Tiene dudas sobre sí mismo y piensa si es lo suficientemente valioso para los demás. Quizás pide atención y es posible que la quiera de otra manera, con un abrazo, con palabras sinceras, con un gesto de amor. No todo es tan superficial. Y a veces, más de lo que la gente piensa, se sienten vulnerables, y cuando nadie mira, se derrumban y lloran.

Virgo

Por fuera, tiene un semblante tranquilo, reservado, práctico y siempre intenta plantar los pies sobre la tierra. Pero por dentro todo bulle de forma distinta. Virgo siente, y siente fuertemente, y a veces quiere dejarse llevar por sus sentimientos, por lo que le apetece hacer en cada momento, por lo que dicta su corazón. Pero tiene un miedo paralizante, un miedo que le hace clavarse en un punto porque su sentido del arrepentimiento, aunque no lo demuestre a menudo es fuerte.

Libra

Libra no quiere estar solo. Puede parecer equilibrado pero en secreto, pierde el control muchas veces, aunque siempre intenta que el mundo vea que a pesar de todo sonríe, que a pesar de todo, las cosas van bien, que siempre hay una razón para despertar y un pensamiento bueno que mantener. Lo que el mundo no sabe es que a veces sonríe pero está roto.

Escorpio

Escorpio siempre ha preferido que haya una gran cantidad de cosas que sean siempre mantenidas en secreto ¿Y por qué lo hace? Porque cualquier cosa que sepas acerca de ellos podrías utilizarla después en su contra, y es de eso de lo que se protege Escorpio, es su secreto mejor guardado. Tienen miedo a la traición, a las personas desleales, tienen miedo a poder ser vulnerables ante los demás. Y tienen miedo porque también son frágiles, y sensibles, y tienen un corazón enorme.

Fuente: Crónica