Con alusiones a Diego Maradona, a “la gloriosa Juventud Peronista” y al caudillo y exgobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas juró ayer en la Legislatura porteña Berenice Iañez, de 39 años e integrante de la agrupación La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner.

Observada por Magdalena Tiesso y Victoria Montenegro, que serán sus compañeras de bancada y que comenzaron a aplaudirla en la mitad de su pronunciamiento, Iañez tomó el micrófono y sostuvo: “Por la gloriosa Juventud Peronista, por Juan Perón, por Eva Perón, por Néstor Kirchner, lealtad absoluta a Cristina, viva la Santa Federación, gracias Diego”. En el último tramo de su juramento, puso sus dedos en “V” -por el saludo peronista- y gritó: “Sí, juro”.

Las frases que más llamaron la atención de Iañez fueron el juramento por la Santa Federación y el saludo final al excapitán de la Selección. “Viva la Santa Federación. Mueran los salvajes unitarios” era la frase que se utilizaba en los documentos oficiales y también como proclama en los años en los que Rosas ejerció desde Buenos Aires un férreo control sobre el resto de las provincias y de sus opositores.

Usualmente, la nueva integrante de la Legislatura Porteña comparte imágenes de Maradona en sus redes sociales, participa de actividades de reconocimiento al exfutbolista fallecido e incluso tiene tatuado “D10S, Enamorado estoy” en su antebrazo izquierdo.

Cruces en redes

Quien se hizo eco de las expresiones de Iañez fue el director de cine Juan José Campanella, que en distintas oportunidades públicas se mostró en ferviente oposición al kirchnerismo. “¡Chicos, cáguense en la Constitución y en la Patria inventando un juramento!”, comenzó el director en un tuit al que sumó el video de Iañez durante su asunción.

También, el cineasta ironizó sobre cómo juraría él en caso de ser legislador, en referencia con películas y directores. “El mío: ‘Por Qué bello es vivir, Ernst Lubitsch, Nino Manfredi, Gene Kelly haciendo tap y Seth MacFarlane. Gracias, Pepitito. ¡Sí, juro!’”, chicaneó Campanella y cerró: “¿Y vos? ¿Por quién jurás? ¡Vale todo, como en la Argentina!”.

Sin embargo, la nueva legisladora camporista no solo le respondió a Campanella, sino que también redobló la apuesta. “Ey, Juan. ¡Tus películas me encantan. Y con el juramento, no sabés lo que me costó achicar. ‘Mueran los salvajes unitarios’ lo omití”, mencionó, al respecto de su alusión a “Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios”.

Del ala más dura del kirchnerismo, Iañez, por ejemplo, estuvo presente en la inauguración de la Unidad Básica “Compañero Amado”, que fue presentada por La Cámpora a fines de noviembre en La Paternal como una distinción al expresidente que está bajo libertad condicional, Amado Boudou.

“Fue en homenaje a un compañero que dignifica la palabra lealtad. Necesitamos profundizar nuestra organización para poder dar todas las peleas que tengamos que dar. ¡Fue una noche muy emocionante, compañeros y compañeras!”, tuiteó la legisladora porteña esa noche en la que el escenario se coronó con un pasacalles que decía “lealtad a los leales”.

Fuente: La Nación