Ana Carolina Díaz, defensora civil, denunció por “violencia en el ámbito laboral” al procurador de La Pampa, Mario Bongianino. El funcionario se defendió y dio su versión de los hechos en un comunicado de prensa: dijo que solo se trató de un entredicho por la inundación de una oficina.

Por lo pronto, Marién Cazenave, de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (OMyVD), está llevando adelantes las actuaciones luego de activar el protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial.

El procurador dio su versión en un comunicado de prensa. “Más allá del derecho que le cabe a la funcionaria de realizar una denuncia ante el organismo que corresponda, por la jerarquía del cargo que ocupo –y por mi propio buen nombre– me veo obligado a relatar cómo fueron los hechos”, dijo.

Contó que en la mañana de este viernes, al pasar por la oficina de entradas de la Procuración General, escuchó que la defensora Díaz le hacía “un reclamo a viva voz al agente” que atiende allí. “Eso me llamo la atención, y más aún al ver que se trataba de una funcionaria del Ministerio Público de la Defensa”, dijo.

Por esa razón ingresó a la oficina y le preguntó cuál era el reclamo. “La defensora me respondió que su lugar de trabajo estaba inundado y que corría riesgo de electrocutarse”, dijo. “Yo le respondí que no era el lugar adecuado para realizar esa petición e, interrumpiéndome, me respondió que era su jefe y que debía solucionarle el problema. También me preguntó si las condiciones edilicias iban a formar parte de la auditoria Interna que la Procuración General ordenó y de la cual notificó ayer a las defensorías civiles”.

“Le aclaré que, efectivamente, tenía razón sobre la necesidad de resolver el problema, pero que como funcionaria pública que es está facultada para efectuar el reclamo en forma directa al área de Mantenimiento. Luego de ello, la saludé y me retiré. Solo eso fue lo que ocurrió realmente”, contó.

“A fin de que se pueda comprenderse cabalmente la situación, vale aclarar que los edificios donde funcionan los organismos del Ministerio Público pertenecen al Poder Judicial, y que sus mantenimientos corresponden a organismos dependientes del Superior Tribunal de Justicia, que es quien ejerce exclusivamente el poder de superintendencia”, explicó.

Por último, dijo que informó “verbalmente a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de lo sucedido” para que el problema de las filtraciones de agua pueda solucionarse.

