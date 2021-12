A una semana del homicidio de Lucio Dupuy, el equipo de fiscales que investiga el episodio avanza en la causa y la próxima semana iniciará una ronda de entrevistas para recolectar más información. Por el momento, no hay elementos para modificar las imputaciones y se aguarda por la realización de las pericias.

El caso ocurrió el viernes 26 de noviembre y ese mismo día fue detenida Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, y su pareja, Abigail Páez. El sábado fueron formalizadas y se las acusó de «homicidio calificado por el vínculo» y «homicidio simple» respectivamente. También se les dictó la prisión preventiva hasta la finalización del proceso.

Fuentes judiciales indicaron que hubo avances en el expediente pero hasta el momento no se brindaron detalles para no entorpecer la investigación. «En lo que se ha avanzado no se puede informar», indicaron en diálogo con este diario y comentaron que ayer se estuvo «recopilando información, analizando pruebas que llegaron de diferentes organismos como Seguridad, la Policía, de hospitales, de la escuela. Estamos pautando para la semana que viene realizar entrevistas».

Con respecto a los informes solicitados, gran parte ya fueron entregados pero aún «faltan algunos». También durante la semana se presentó el resultado final de la autopsia, donde se confirma que Lucio murió por «politraumatismos».

Entrevistas.

La semana entrante serán entrevistadas «todas las personas que se estima que pueden llegar a aportar algo». Entre ellas mencionaron a vecinos, integrantes de la familia y profesionales.

El objetivo de la Fiscalía es determinar qué ocurrió el día viernes con precisión y «qué grado de responsabilidad le cabe a cada uno». Para ello también se analizarán las pruebas, entre las que se encuentran las pericias a las cámaras y los celulares. «Eso aún no se realizó, por una cuestión de plazos se solicitaron y se tiene que fijar la fecha de realización», aclararon.

Por otro lado, revelaron que aún no hay elementos para modificar la imputación. A su vez, no confirmaron ni descartaron que haya terceras personas involucradas. «Sería imprudente, porque es incipiente la investigación. Hemos recolectado pruebas pero todavía no se analizó, habrá que ver qué surge de los celulares y de las diferentes diligencias».

Fuente: Diario La Arena