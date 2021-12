El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, prometió a los gremios del sector que el personal de Salud no perderá días de las licencias atrasadas por la emergencia de la pandemia. La semana pasada se detectaron casos puntuales en los que el área de Personal descontó los días en la liquidación o tomó días de la licencia profiláctica por covid de diez días que se dieron para antes de fin de año como si fueran parte de la licencia ordinaria.

Sin embargo, los gremios afirmaron que esos «errores» ya se subsanaron o están en vías de solucionarse. «Es un problema de Personal, que lo tienen que solucionar ellos, y lo están haciendo», afirmó el funcionario ante la consulta de este medio. Vera garantizó a los gremios del sector que los trabajadores de la salud no perderán días de licencias atrasadas. Eso fue para disipar el temor de algunas personas, que acumulan vacaciones no tomadas inclusive del año 2018.

Actualmente, si la situación del servicio lo permite y no hay un rebrote de la pandemia, el personal de Salud puede tomar 15 días de vacaciones hasta el 31 de diciembre y otros 20 hasta el 28 de febrero. A principio de año se analizará si la situación epidemiológica permite extender el período de vacaciones a marzo. «Ojalá siga todo controlado y podamos habilitar más días. Por ahora venimos bien», dijo Vera.

El gremialista de UPCN, Alberto Chirino, confirmó que el acuerdo incluye la posibilidad de tomar 15 días hasta diciembre y 20 más en enero o febrero. Siempre sujeto a la evolución de la pandemia, ya que si hubiera un rebrote cortarían las licencias.

«Nadie va a perder los días de licencia a pesar de que hay gente que viene con licencias atrasadas. Hay que aprovechar ahora para ir achicando», indicó el sindicalista. Chirino también reconoció que se evalúa la situación de cada servicio para el otorgamiento de las licencias.

El gremialista aclaró que hay una licencia profiláctica, de 10 días, que se otorgó especialmente como compensación por la atención de la pandemia, por fuera de la licencia ordinaria, y que solo en ese caso se perderá el derecho en el caso de que el personal no la use antes de fin de año.

Finalmente, confió que detectaron que a algunas personas les descontaron esos diez días en la liquidación, pero «fue un error administrativo y el dinero ya fue restituido».

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Salud, Mirta Viola, también ratificó el acuerdo con el ministerio sobre las licencias ordinarias. Y dijo que en a primera quincena de enero se evaluará si se puede extender a marzo la posibilidad de tomar licencia. «En este momento hay gente que quiere tomarse más días», explicó.

«Las licencias ordinarias que no se tomen siguen pasándose para el año siguiente. La gente tiene acumulación de días, pero porque no pudieron tomarlos por la pandemia», dijo.

Además, Viola consignó que conoce al menos tres casos de trabajadores a los que se les descontaron los 10 días de licencia profiláctica de las vacaciones ordinarias atrasadas. «Reclamamos y la subsecretaría se está encargando de que la gente no pierda la licencia que le corresponde, porque es personal que estuvo abocado a la pandemia, no se tomó los días porque no pudo. Fue un error administrativo porque la carga es automática y tienen que corregir el sistema», precisó.

