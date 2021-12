Juana Repetto aseguró que en algunos momentos de nerviosismo ejerce un tipo de maltrato hacia su hijo Toribio a través de gritos, «algún apretón de brazo» o el castigo. «Eso es maltrato y es violencia», afirmó en un largo texto que publicó para advertir sobre la importancia de no naturalizar este tipo de conductas.

El posteo llegó en medio de la conmoción por el brutal asesinato de Lucio, el niño que fue torturado durante más de un año por su madre y la novia. En este contexto, el posteo de Juana puede servir para alertar que, sin llegar a ese extremo inhumano, hay otro tipo de maltratos que impactan negativamente en la emocionalidad de los niños.

“El grito, el apretón de brazo, el castigo es maltrato y es violencia. Cuesta asumirlo, hacerse cargo y aún más decirlo, pareciera que al decirlo uno terminara de asumirlo. Lo cual genera (en mapadres sanos) un inmenso dolor e indescriptible angustia”, comenzó.

Luego puntualizó: “Con todo el dolor del mundo y lágrimas en los ojos yo asumo que como ya saben quienes son parte de esta comunidad, estamos en un momento difícil y en casa hay gritos, enojo, algún apretón de brazo, hay maltrato”.

Claro que este lamento no se quedó solo en eso sino que además aseguró que estás pidiendo ayuda para poder educar a sus hijos sin violencia. “Si bien nada justifica lo anterior, también hay conciencia, hay (pre)ocupación y acción. Pido ayuda, sé y noto que no está bien, que no es la forma y no lo quiero en mi hogar y para mis hijos. Accionar, hacer algo al respecto no justifica pero les da herramientas, les permite no naturalizar el maltrato».

Por otro lado señaló la importancia de reparar esos actos, hablándoles a los hijos para que no lo naturalicen. «Ser conscientes para poder pedirles disculpas, explicarles que el error es mío al tratarlos de ese modo, hacerles saber que no merecen y no deben permitir que nunca nadie jamás los maltrate y que voy a estar siempre para poder escuchar y ayudar”, agregó.

«Muchas veces cuando manifiesto la angustia que me genera maltratar a Toro me dicen: ‘¿vos sabes lo que es un niño mal tratado? Dando a entender que Toro no lo es ni de cerca. Entiendo el concepto, se qué hay niños con un nivel de abuso violencia y maltrato incomparable. Pero eso no lo hace menos grave ni deja de ser maltrato», amplió.

Fuente: Rating Cero