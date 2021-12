A los 37 años, Abel Pintos lleva más tiempo metido en el ambiente musical y mediático que lo que estuvo fuera. Y aunque empezó su carrera cuando era un niño, siempre tuvo en claro que su objetivo era que se hablara de él por su trabajo y no por su vida privada. Por eso, durante muchos años evitó hacer declaraciones sobre sus vínculos amorosos y aunque los rumores de romance estuvieron al día, ni siquiera se molestaba en confirmarlos o desmentirlos. Sin embargo, a dos meses de su casamiento con Mora Calabrese, salió a la luz un noviazgo que tuvo en secreto años atrás.

El bahiense estuvo en pareja con Daniela Herrero, quien decidió dar a conocer la relación en Los Mammones, el programa de Jey Mammon en América TV. «¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?», quiso saber el conductor. Y aunque en un principio lo negó, la cantante terminó admitiendo que sí había salido con alguien conocido pero que no estaba segura de contarlo porque se trataba de una «celebridad». Hasta que finalmente se animó: «Ya fue, lo voy a decir: Abel Pintos».

Actualmente Herrero está en pareja con el músico Nicolás Ortega, junto a quien este año se convirtió en mamá de Alondra, mientras que Abel se casó a fines de septiembre. El intérprete de Oncemil y Calabre se conocieron en un concierto que él dio en Chaco en octubre de 2013. Ella era fanática de su música e hizo hasta lo imposible para conocer a su ídolo y sacarse una foto en el camarín. Pintos, que tiene una relación muy cercana con sus seguidores, accedió a posar junto a la bellísima joven y desde entonces vivieron una relación oculta durante seis años. La agitada agenda del cantante, con sus conciertos y giras por el mundo, y la vida de Mora en Chaco junto a su hija, Guillermina, por momentos no eran compatibles y por esta razón, atravesaron más de una crisis.

En septiembre de 2019, luego de que se conociera su noviazgo secreto, Abel decidió salir a confirmar su romance públicamente pero no dio más detalles. Y en San Valentín de 2020 le dedicó un sentido mensaje a su novia: “Estás enamorado: porque bailas en todos los rincones, los abrazos y caricias son el pan de cada día y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles más grande. ¡Salud por eso! ¡Feliz día!”, escribió junto a unas imágenes en las que se los ve bailando acaramelados.

Semanas más tarde, el bahiense anunció que estaban esperando su primer hijo juntos. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción», escribió a mediados de marzo en sus redes junto un emoji de una mujer embarazada. Y en una compartió su emoción en una entrevista: “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”.

Finalmente, Agustín nació el 21 de octubre de 2020 y su papá lo presentó en las redes sociales con una canción de Fito Páez. A diferencia del hermetismo con el que había manejado su vida privada en 25 años de carrera, Pintos decidió compartir sus emociones por su flamante paternidad tanto en el universo virtual como con su música. De hecho, semanas antes del nacimiento de su hijo soñó que jugaba a las escondidas con él y escribió «Piedra libre», uno de sus temas más recientes.