Los tres perdieron la titularidad en el encuentro frente a Newell´s porque llegaron fuera de horario a la concentración el lunes por la noche.

Jorge Rial, conductor de Radio 10, fue mucho más contundente: “No fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual”.