Los ministros Diego Alvarez (Desarrollo Social), Horacio di Nápoli (Seguridad) y Pablo Maccione (Educación) se reunieron en las últimas horas con el padre de Lucio, Christian Dupuy, y con sus abuelos Ramón Dupuy y Silvia Gómez.

El encuentro se desarrolló ayer por la tarde y fue confirmada, al ser consultados por este diario, por fuentes del entorno. Se pusieron a disposición de la familia para investigar el caso.

No se dieron a conocer fotos del encuentro. De hecho, hubo expreso pedido de los funcionarios para que no se tomen registros.

En tanto, también se reunió con los familiares de Lucio el diputado nacional Martín Maquieyra (Juntos por el Cambio). “Hoy me reuní con Ramón y Christian”, anunció por Facebook. Acompañamos a la familia Dupuy en este momento de dolor. La familia nos encargó que trabajemos para cambiar las leyes para que nunca más quede un niño desamparado. Ramon, amigo, hoy te acompaño y me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto no vuelva a suceder y para que la ley Lucio sea una realidad”.

Lucio, de 5 años de edad, murió el viernes 26 por la noche, luego de ser brutalmente golpeado. Vivía en una casa de la calle Allan Kardec al 2300, de Santa Rosa, junto a su madre, Magdalena Espósito Valenti (24 años), y a la novia de su mamá, Abigail Páez (27 años). Ambas están detenidas.

Christian Dupuy, el padre, está reclamando condena ejemplar. “Pedimos que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar porque a mi hijo no me lo devuelve nadie, que se pudran en la cárcel”, pidió.

El niño fue ingresado el viernes 26 por la noche, convulsionando, a la posta sanitaria del barrio Atuel. Posteriormente el niño fue trasladado al Hospital Evita, ya sin signos vitales, donde se constató su fallecimiento.

Lucio ingresó al hospital con sangre en la boca y moretones en diversos lugares del cuerpo. Incluso tenía la marca de una zapatilla en la espalda.

Según una autopsia, se pudo establecer que murió por “múltiples golpes” y, además, se comprobó que tenía -de vieja data- mordeduras y quemaduras de cigarrillo.

