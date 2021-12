Gabriel Páez Albornoz accedió a una entrevista.. Admitió que tenían «discusiones de pareja» con Yanina Coronel, pero que «siempre encontrábamos la solución a todo». Tanto él como su abogado salieron el cruce de una medida cautelar dictada por el juez Andrés Nicolás Zulaica, que le impide ver a su hijo.

El policía envenenado Gabriel Páez Albornoz casi que no quiere hablar del hecho del que fue víctima, ni tampoco de la causa judicial. Así se lo hizo saber a dos cronistas durante una entrevista realizada en el estudio de su abogado. Pero si se detuvo a hacer hincapié en la medida cautelar dictada por el Juzgado del Menor y la Familia Nº2, a cargo del juez Andrés Nicolás Zulaica, que hoy le impide ver a su hijo.

Lo único que dijo del día en que resulto envenenado es que «fue una jornada normal, como siempre» y que pasó por su casa a buscar «un disco y verduras» porque a la noche tenía una cena en la División Seguridad Rural.

Con relación al licuado que lo intoxicó aclaró que no era «un batido de proteínas» sino que «siempre era de banana y leche».

«Yo creía que tenía un infarto… porque eso sentí cuando me desmayé», dijo sobre el día del incidente que sufrió.

Paéz Albornoz manifestó su disconformidad con la actuación del Juzgado a cargo de Zulaica que le impide ver a su hijo desde que salió de terapia intensiva. «Tendrían que haber escuchado las dos campanas, no una sola. La de ella», argumentó.

Su abogado, que pidió no ser identificado porque aún no asumió formalmente la causa en cuestión, resaltó que «mi defendido pasó de ser una víctima de un intento de asesinato a un supuesto abusador, un agresivo, un violento, que de pronto ejerce actos de índole sexual contra su propio hijo. En inentendible todo esto», se quejó.

Y añadió: «creo que, lamentablemente, el Juzgado del Menor y la Familia Nº2 está canalizando la estrategia de la defensa de Coronel, de ir a fondo y sin escrúpulos en la causa de violencia de género, para buscar zafar de la gravísima acusación que tiene que enfrentar».

«Adoro la vida»

– ¿Qué es lo que recordás de cuándo recuperaste el conocimiento?

– Mucho prefiero no hablar de eso. Como mi recuperación fue muy lenta no me decían nada. Es más, notaban que cada vez que yo en medio de una especie de delirio por la infección que tenía hablaba de mi familia sonaban todos los aparatos que tenía. Recién supe todo tres o cuatro días antes de que me dieran el alta médica.

– ¿Y quién te lo dijo?

– Mi jefe de Abigeato… me tomó de la cabeza y me habló con mucha paciencia. Me dijo que había una investigación en curso porque había sufrido un supuesto envenenamiento, y que mi pareja estaba detenida.

– ¿Vos qué pensabas que te había pasado?

– Yo creía que tenía un infarto… porque eso sentí cuando me desmayé. Un fuerte dolor en el pecho y después no me acuerdo más de nada.

– Tu expareja no admite el hecho de haberte envenenado, pero dice que vos ejercías violencia de género sobre ella y que tenías actos suicidas. ¿Qué tenés para decir de eso?

– Eso no es verdad. Eso es mentira. Yo adoro la vida. Pero no quiero hablar de algo que está en manos de la Justicia.

– ¿Cómo era tu relación con Yanina Coronel?

– Era buena, teníamos nuestras discusiones, pero siempre encontrábamos la solución a todo… yo no puedo creer lo que estoy viviendo. No puede ser que una pareja de 14 años de vínculo, con el amor que se va generando con un hijo, haya pasado esto. Era buena la relación, teníamos nuestras discusiones, pero siempre le íbamos buscando la solución.

– ¿Tenés sospechas de donde surgió el veneno?

– No lo puedo decir a eso por el tema de la investigación.

– ¿Qué opinas que le hayan dado la libertad a Yanina Coronel?

– De eso no voy a opinar, no quiero opinar de eso… a mí lo único que me importa es el tema de mi nene, de mi hijo. Quiero que se revea esto de no poder verlo porque no aguanto más.

Planteo por la tenencia

El policía Paéz Albornoz adelantó ayer a este diario que va a realizar una planteo para lograr la tenencia del hijo de 5 años que tiene con Yanina Coronel.

Medido en sus palabras, y hasta poco locuaz, sí se mostró más decidido a la hora de hablar de la medida cautelar que le impide ver a su hijo.

– ¿Vos hoy no podés ver a tu hijo por una medida cautelar?

– Si, por algo que yo entiendo que no corresponde…me pusieron una medida cautelar y listo. Pero nadie me llamó, nadie me entrevistó como para saber si las acusaciones de ellas son verdad o no.

– ¿Por cuánto tiempo es la medida cautelar?

– Es por 120 días, hasta que tuviera el alta psicológica. Pero eso ya está… el alta ya la tengo.

– ¿Te entrevistó algún equipo interdisciplinario para saber si vos estabas en condiciones de ver a tu hijo?

– No. Hace dos semanas me llamaron de Familia y el Menor de Toay y fui. Hoy (por este martes) tuve otra entrevista… capaz que la semana que viene podría ir a casa como para que pueda ver a mi nene.

– ¿El impedimento por el cual vos hoy no podés ver a tu hijo cuál es?

– Es por la denuncia y demanda que ella me realiza de que yo trataba mal al nene… pero a mi no me evaluó nadie, son todos dichos de ella. Me mandaron a hacer un tratamiento psicológico y lo estoy haciendo… estoy haciendo todo el pie de la letra como ellos dicen

– ¿Qué te ha generado no poder ver a tu hijo?

– Estoy mal, estoy contantemente mal porque yo estaba todo el día con él. Las únicas horas que no estaba con él eran las 12 horas de trabajo y estoy mal por extrañarlo tanto. Lo máximo que he estado sin verlo fueron 13 días cuando estuvo viviendo en Castex, y por la inundación no podía pasar por ningún lado. Ese fue el tiempo máximo que estuve sin verlo.

– ¿Que opinas de esta decisión de la Justicia?

– Tendrían que haber escuchado las dos campanas, no una sola. La de ella.

– ¿Consideras que es injusta esa decisión?

– No sabría si decirle injusta, capaz que lo que quieren es cuidar a mi hijo, que es lo que corresponde. Pero tendría que haber analizado un poco mejor la situación… porque yo estaba todo el día con mi hijo. Con ella lo llevábamos al jardín, él me pedía que lo buscara en moto, yo lo buscaba en moto porque a él le gustaba. Yo entiendo que por ahí que lo quieren cuidar, pero hubiese estado mejor que también escucharan mi parte. Ella muestra como prueba una foto con mi nene en que nos sacamos la lengua, o porque le doy «piquitos», que eso es señal de abuso…es una locura. Después dice que ponía en riesgo al nene con el perro, que le hacía poner la cabeza adentro de la boca, y lo que tenemos es un perrito salchicha. Todo eso está puesto en el expediente.

– En esta medida cautelar que estoy viendo te acusa de violencia de género, económica, ambiental y sexual hacia ella y el hijo de ambos. Es una acusación grave. ¿Cómo opinás?

– Yo lo tomo como un manotazo de ahogado a eso… pero yo estoy tranquilo porque yo sé que eso no pasó.

– Tu abogado planteó en un momento que el nene está en riesgo con la madre. ¿Vos creés lo mismo?

– Si, yo tengo miedo. Todo se va a saber más adelante, porque todo está en investigación, pero en febrero cumplimos 14 años con ella. Pero a mi me da miedo, incluso lo dije a las personas de Adolescencia y Niñez, porque el nene tiene 5 añitos y tengo miedo que le pase algo. Vamos a rogar que no. Mi hijo es lo único que tengo. Y tengo miedo de que le pase algo. Yo con él era muy apegado y la única forma que a mí me generaría algo es que le pase algo a él.

– ¿Qué le dirías a la Justicia o al juez que dictó esta medida cautelar?

– Que me escuche. Que extraño mucho a mi hijo y que tienen que buscar la forma para que lo vea.

Fuente: Diario de La Pampa