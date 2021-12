Una mujer de 55 años llamada Irma Rick, de La Pampa, aseguró haber sido abducida por un ovni el pasado martes 16 de noviembre. Durante casi 24 horas, Irma, que vive con su marido en el pueblo Jacinto Arauz, estuvo desaparecida y sin poder recordar nada de lo sucedido en ese lapso de tiempo. Después de lo ocurrido, sufrió un shock emocional tan fuerte que ni siquiera pudo contárselo a sus familiares. La noticia cobró tanta relevancia que incluso autoridades de Rusia, Europa y Estados Unidos solicitaron información sobre este misterioso caso.

Lo único que la mujer recuerda es que estaba tomando mate a la mañana cuando, de repente, su celular empezó a hacer interferencia y empezó a sonar un ruido muy fuerte y extraño afuera, como si fuese un viento. Cuando salió para ver lo que estaba pasando, vio una luz cegadora y lo último que se acuerda es que se despertó al día siguiente, a 60 kilómetros de su casa, sin saber qué había pasado.

“Ni siquiera yo sé cómo explicarlo. Mi marido se fue y yo me levanté, tomé dos o tres mates y de repente el teléfono me empezó a hacer rallas como cuando se corta el cable, tenía interferencia. Y de repente empecé a escuchar un viento que zumbaba, salí para afuera y perdí la noción de todo”, contó Irma en diálogo con Crónica TV.

“No sé lo que pasó, recuerdo muy poco. El teléfono empezó a interferir, caminé y no recuerdo más nada. Lo único que recuerdo ese que me fui de noche y volví de día. Atiné a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, continuó. Como no podía ver nada, tampoco fue capaz de distinguir si era de día o de noche.

“La luz era tan fuerte que me volvía a cerrar los ojos de vuelta. Lo que sí recuerdo es que al otro día estaba sentada en la calle con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas y cuando abrí los ojos vi la calle. No recuerdo el tiempo que estuve sentada”, aseguró. Según informaron algunas fuentes, Irma apareció cerca de Colonia Santa Teresa, casi en el límite de La Pampa con Buenos Aires.

Una vez que despertó, tomó algunas fotografías con su teléfono, que apareció prendido, y se las mandó a sus hijos. “Cuando me levanté me toqué y tenía el teléfono prendido en la campera. Yo no sé cuánto rato estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Cuando prendí el teléfono eran las 5:10 de la mañana del miércoles”, detalló.

Además, Irma contó que sus hijos intentaban hablarle por videollamada pero que ella apenas podía mover sus manos para escribirles. “Yo lo único que podía hacer era mover las manos. No podía hablar, no me salían las palabras”, sentenció. Cuando los periodistas le preguntaron si su familia le creyó, ella dijo que solo se lo contó a su esposo y a sus hijos y que están tan sorprendidos como ella misma.

¿Qué dicen los especialistas sobre la mujer que dice haber sido abducida por un ovni?

Oscar “Quique” Mario, ufólogo de La Pampa que estudia casos similares desde hace 40 años, explicó que Irma fue encontrada sin rastros en su vestimenta de haber caminado 60 kilómetros a pie. “Es imposible que haya caminado todos esos kilómetros, no hay huellas de polvo ni de tierra, ni tampoco síntomas de cansancio que nos hagan suponer que pudo haber hecho eso. Además, se trata de una persona con obesidad”, le señaló el especialista al medio La Unión.

“El caso no sólo ha impactado en La Pampa y en otros lugares del país, estoy recibiendo correos electrónicos de Rusia, Estados Unidos y España, quienes reconocen que esta es una zona muy particular en el mundo, y me están solicitando información”, añadió. Además, el experto dijo que Irma experimenta fuertes dolores de cabeza e intolerancia a la luz, síntomas que fueron reportados en otros casos similares a este.